Агент ответил, почему Баринов отказался фотографироваться с игроками «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, объяснил поступок игрока после выигранного дерби с «Локомотивом».

Армейцы победили со счетом 3:1 в 30-м туре РПЛ.

Несмотря на поражение, «Локо» стал бронзовым призером РПЛ.

После матча Баринова позвали на общекомандное фото железнодорожников, но Дмитрий отказался.

Хавбек зимой перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

«Здесь все очевидно. Все видели, что у Димы остались прекрасные отношения с многолетними партнерами, – это на поверхности.

То, что он не пошел фотографироваться с ребятами, – тут тоже понятно: он сейчас находится в другом клубе и должен проявлять уважение к своему новому клубу.

Он посчитал, что фотография с ребятами из «Локомотива», пусть даже и с друзьями, была бы не совсем корректной по отношению к своему нынешнему клубу«, – сказал агент.