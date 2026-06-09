«Зенит» продлил контракт с российским защитником

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.

«Вячеслав Караваев с нами!

«Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1».

Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед!» – написала пресс-служба действующих чемпионов.