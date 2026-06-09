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«Зенит» продлил контракт с российским защитником

9 июня, 13:03
7

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.

«Вячеслав Караваев с нами!

«Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1».

Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед!» – написала пресс-служба действующих чемпионов.

  • 31-летний игрок в «Зените» с 2019 года. Он пришел из нидерландского «Витесса», где играл под руководством Леонида Слуцкого.
  • В минувшем сезоне РПЛ Караваев из-за травмы поучаствовал только в двух матчах.
  • Караваев – воспитанник ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (7)
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Нейтральный болельщик
1780999892
Раз продлили контракт Караваева, значит при наличии Мантуана и Дркушича который также может там сыграть, покупка нового ПЗ не планируется
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Taps
1781000219
Нормальный человек, играет с отдачей, не не.гр.
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Давид59
1781008173
Новый лимит сыграл свою роль. В нужный момент Мантуан - на лавку, Караваев - на бровку
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