«Зенит» продлил контракт с российским защитником

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.
«Вячеслав Караваев с нами!
«Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1».
Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают на то, что впереди нас ждет множество общих славных побед!» – написала пресс-служба действующих чемпионов.
- 31-летний игрок в «Зените» с 2019 года. Он пришел из нидерландского «Витесса», где играл под руководством Леонида Слуцкого.
- В минувшем сезоне РПЛ Караваев из-за травмы поучаствовал только в двух матчах.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Зенита»