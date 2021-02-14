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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Вячеслав Караваев
€ 2 млн
Вячеслав Караваев
Зенит
20 мая 1995 (31), Москва
#15 | Защитник
176 см | 64 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
3 сентября
16
Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
10 июня
6
Фото
«Зенит» продлил контракт с российским защитником
9 июня
7
В «Зените» приняли финальное решение по Караваеву
6 мая
6
Орлов выбрал лучшего из трех правых защитников «Зенита»
29 апреля
3
Защитник «Зенита» прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА
20 марта
2
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
9 марта
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
17 февраля
5
Генич – об игроке «Зенита»: «Это будет отличный трансфер для ЦСКА»
17 февраля
6
Агент Караваева отреагировал на новость о требовании защитника «Зенита» повысить ему зарплату
16 февраля
Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?»
16 февраля
3
Фото
Россиянин из «Зенита» купил бомбер за 3 миллиона рублей
14 февраля
21
«Зениту» дали рекомендацию, что делать с затребовавшим повышение зарплаты Караваевым
12 февраля
3
Защитник «Зенита» затребовал у клуба повышения зарплаты на 25%
12 февраля
27
ЦСКА может забрать защитника у «Зенита»
12 февраля
10
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
26 января
9
«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме
2025.11.14 18:36
Фото
«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
2025.11.14 16:21
4
Медведев высказался о сроках возвращения Караваева в состав «Зенита»
2025.08.22 13:08
2
Экс-футболист «Зенита» назвал двух игроков, которые уйдут из команды
2025.07.21 10:09
2
Агент Караваева сказал, может ли игрок «Зенита» завершить карьеру из-за травм
2025.06.24 11:24
2
Фото
Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt
2025.06.04 16:29
8
Семак назвал двух игроков «Зенита», который пропустят матч с махачкалинским «Динамо»
2025.05.08 15:57
3
Самые подешевевшие футболисты РПЛ
2025.03.19 19:50
1
Фото
Зенитовцы поддержали травмированного Караваева – игрок отреагировал
2025.02.05 20:53
2
Семак прокомментировал тяжелую травму Караваева
2025.02.01 22:05
5
Реакция Рабинера на тяжелую травму Караваева
2025.01.28 09:12
3
Заявление фанатов «Зенита» на фоне травмы Караваева: болельщики обеспокоены
2025.01.27 23:50
2
Фото
Обращение выбывшего до конца сезона Караваева к фанатам «Зенита»
2025.01.27 21:20
1
Игрок «Зенита» получил травму и выбыл до конца сезона
2025.01.27 14:17
3
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