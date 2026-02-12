Защитник «Зенита» затребовал у клуба повышения зарплаты на 25%

Между латералем «Зенита» Вячеславом Караваевым и клубом идет диалог о продлении контракта.
«Караваев хочет повышения зарплаты на 20-25% – где-то до 1,5 миллиона евро в год
«Зенит» не готов давать такую личку 30-летнему игроку, у которого 12 матчей в РПЛ за последние два сезона. А контракт заканчивается уже летом, Слава может вести переговоры с кем угодно.
Но пока что общение с ЦСКА – это майндгейм агентов и клуба. Если не договорятся, то вариант с «армейцами» возможен», – написал источник.
- 30-летний Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия в январе 2025 года.
- Он не выходил на поле в официальных матчах с 27 ноября 2024-го.
- Караваев – воспитанник ЦСКА. Он провел 4 встречи за первую команду красно-синих в 2013 году и принадлежал клубу до августа 2016-го.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»