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  • Защитник «Зенита» затребовал у клуба повышения зарплаты на 25%

Защитник «Зенита» затребовал у клуба повышения зарплаты на 25%

12 февраля, 15:47
27

Между латералем «Зенита» Вячеславом Караваевым и клубом идет диалог о продлении контракта.

«Караваев хочет повышения зарплаты на 20-25% – где-то до 1,5 миллиона евро в год

«Зенит» не готов давать такую личку 30-летнему игроку, у которого 12 матчей в РПЛ за последние два сезона. А контракт заканчивается уже летом, Слава может вести переговоры с кем угодно.

Но пока что общение с ЦСКА – это майндгейм агентов и клуба. Если не договорятся, то вариант с «армейцами» возможен», – написал источник.

  • 30-летний Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия в январе 2025 года.
  • Он не выходил на поле в официальных матчах с 27 ноября 2024-го.
  • Караваев – воспитанник ЦСКА. Он провел 4 встречи за первую команду красно-синих в 2013 году и принадлежал клубу до августа 2016-го.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (27)
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Император 1
1770901082
Странное требование
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neveldomha
1770901455
Это несерьёзно
Ответить
Дубина
1770902011
Правильно все! Цыганям платят а нам почему нет(( Дои дои помойку((
Ответить
evgevg13
1770902023
Губа не дура
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Император Бомжей
1770902612
Чем меньше играешь, чем старее становишься, тем больше требуй))) Логика Караваева
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DMитрий
1770903051
Вроде смотришь интервью - скромный малый, отдупляющий, без юмора и вот тебе НА! Похоже билеты в ОАЭ пора присматривать пока пенсия не наступила.
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andrei-sarap-yandex
1770903207
а нужен он ЗЕНИТУ ???? подарил 2 гола КРАСНОДАРУ....ЛЕГЧЕ БЕЗ НЕГО......Скатертью дорога....слабый игрок на старости лет....
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ziborock
1770903369
Бегут россияне из Бразильской фавелы!)
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...уефан
1770906505
...восстание "мелких лавочников", требуют долю увеличить...
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Цугундeр
1770909236
Нехировый больняк..) Вылечили на свою голову. Что-то много "приветов" от коней стало.) Пора дружить со свинями?))
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