В «Зените» приняли финальное решение по Караваеву

В «Зените» определились с дальнейшей судьбой латераля Вячеслава Караваева.
«Караваев, вероятно, продлится на условиях 1+1 с зарплатой в 1 млн евро в год (+/– останется та же, что и сейчас).
Представители Славы лукавят, когда говорят, что никто не просил повышения на 20-25% в окладе. Но сейчас его сторона согласна на сохранение в з/п и продление на один сезон с опцией автоматической пролонгации на еще один.
Зафиналят все детали уже после сезона», – написал источник.
- 30-летний игрок в «Зените» с 2019 года.
- В этом сезоне РПЛ Караваев из-за травмы поучаствовал только в 2 матчах.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»