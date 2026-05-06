В «Зените» приняли финальное решение по Караваеву

В «Зените» определились с дальнейшей судьбой латераля Вячеслава Караваева.

«Караваев, вероятно, продлится на условиях 1+1 с зарплатой в 1 млн евро в год (+/– останется та же, что и сейчас).

Представители Славы лукавят, когда говорят, что никто не просил повышения на 20-25% в окладе. Но сейчас его сторона согласна на сохранение в з/п и продление на один сезон с опцией автоматической пролонгации на еще один.

Зафиналят все детали уже после сезона», – написал источник.