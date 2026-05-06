В «Зените» приняли финальное решение по Караваеву

6 мая, 18:26
6

В «Зените» определились с дальнейшей судьбой латераля Вячеслава Караваева.

«Караваев, вероятно, продлится на условиях 1+1 с зарплатой в 1 млн евро в год (+/– останется та же, что и сейчас).

Представители Славы лукавят, когда говорят, что никто не просил повышения на 20-25% в окладе. Но сейчас его сторона согласна на сохранение в з/п и продление на один сезон с опцией автоматической пролонгации на еще один.

Зафиналят все детали уже после сезона», – написал источник.

  • 30-летний игрок в «Зените» с 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ Караваев из-за травмы поучаствовал только в 2 матчах.
  • Караваев – воспитанник ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Интерес
1778082345
Зафиналят,отфиналят,допилят,распилят.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1778082548
снова подарит голы сопернику и чемпионство КРАСНОДАРу....лучше молодого с академии
Ответить
волчарик
1778084399
Думаю для ротации и лимита.
Ответить
chernyakhovasy
1778084793
subbotaspartak
1778085330
Я тоже продлил контракт с ПФР, как обещали повысили оклад на 6,8% в этом году. Солидная фирма... Как и автор статьи спокойно полирую скамейку... у подъезда.
Ответить
Анатолий-Зыба-vkontakte
1778148231
Непонятная политика Зенита - Ерохин , Караваев , да возьмите молодого и за эти же деньги наигрывайте на позицию Караваева ,возможно и не ошибетесь
Ответить
