В КДК разъяснили решение по матчу «СКА-Хабаровск» – «Уфа»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что руководство «Уфы» не приняло все необходимые меры для того, чтобы явиться на выездной матч 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском».

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание.

Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из Уфы была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут.

При этом «Уфа» летела одной и той же авиакомпанией, и тот рейс, который должен был с ними состыковаться, ждал вылет в Хабаровск два с половиной часа, чтобы «Уфа» успела прилететь. Но когда в эту авиакомпанию сообщили, что «Уфа» сдала билеты на этот рейс, который был не отменен, а отложен на несколько часов, тогда рейс из Новосибирска вылетел в Хабаровск.

«Уфа» должна была прилететь в Новосибирск, потому что там есть и другие варианты вылета в Хабаровск, другими авиакомпаниями.

По регламенту Первой лиги, команды должны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до начала матча, а невыход команды на поле в течение 60 минут со времени начала матча расценивается как неявка.

Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Он объясняет задержку рейса, но не отвечает на вопрос о действиях самого клуба.

Был ли выбран разумный маршрут? Был ли заложен временной запас? Был ли предусмотрен план Б? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом «Уфа». Именно это и отличает объективную транспортную сложность от уважительной причины неявки.

Более того, уважительная причина – не просто наличие нескольких условий, а ситуация, которую клуб не мог предотвратить при должной предусмотрительности. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч. Это была серьезная ошибка со стороны «Уфы».

Поэтому решение КДК не является наказанием за план «ковер», который был введен, это оценка того, что клуб не обеспечил участие команды в матче и не принял все меры», – сказал Григорьянц.