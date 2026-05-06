В КДК разъяснили решение по матчу «СКА-Хабаровск» – «Уфа»

6 мая, 14:15
10

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что руководство «Уфы» не приняло все необходимые меры для того, чтобы явиться на выездной матч 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском».

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание.

Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из Уфы была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут.

При этом «Уфа» летела одной и той же авиакомпанией, и тот рейс, который должен был с ними состыковаться, ждал вылет в Хабаровск два с половиной часа, чтобы «Уфа» успела прилететь. Но когда в эту авиакомпанию сообщили, что «Уфа» сдала билеты на этот рейс, который был не отменен, а отложен на несколько часов, тогда рейс из Новосибирска вылетел в Хабаровск.

«Уфа» должна была прилететь в Новосибирск, потому что там есть и другие варианты вылета в Хабаровск, другими авиакомпаниями.

По регламенту Первой лиги, команды должны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до начала матча, а невыход команды на поле в течение 60 минут со времени начала матча расценивается как неявка.

Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Он объясняет задержку рейса, но не отвечает на вопрос о действиях самого клуба.

Был ли выбран разумный маршрут? Был ли заложен временной запас? Был ли предусмотрен план Б? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом «Уфа». Именно это и отличает объективную транспортную сложность от уважительной причины неявки.

Более того, уважительная причина – не просто наличие нескольких условий, а ситуация, которую клуб не мог предотвратить при должной предусмотрительности. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч. Это была серьезная ошибка со стороны «Уфы».

Поэтому решение КДК не является наказанием за план «ковер», который был введен, это оценка того, что клуб не обеспечил участие команды в матче и не принял все меры», – сказал Григорьянц.

  • КДК 5 мая засчитал поражение «Уфе» со счетом 0:3 за неявку на матч. Встреча в Хабаровске была запланирована на 3 мая и должна была начаться в 10:00 мск.
  • «Уфа» не смогла добраться до места проведения матча в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима «ковер».

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск Григорьянц Артур
Комментарии (10)
Бумбраш
1778067032
Технарь и до свидания
Skull_Boy
1778068597
А если бы это был бы ЗПРФ, то был бы просто перенос игры, позор
BarStep
1778069259
Ну так-то разложили всё по уму и логично.. Хитрым башкирам не удалось лохануть РФСню Гы
Anton1969
1778070287
Когда уже выкинут армянина!!!
Artemka444
1778076431
Дегенерат
Cleaner
1778077785
Вот же ГОБЛИНЫ в РФС сидят!!!...((((((((((((((((((((((((
Vratarь
1778079331
Вот, друзья, а мы на КДК сутки "гнали". Но оно и разъяснять, конечно, сразу надо. Вон, и президент СКА говорит, что они и на следующий день предлагали "Уфе" сыграть, а те в отказ. Короче, правы все, кроме уфимцев. Спасибо, за подробности.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
