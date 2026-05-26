«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда

«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о трансфере нападающего Фелипе Аугусто за 18 миллионов евро.

Об этом рассказал журналист Решат Кан Озбудак в соцсети X.

Еще один журналист, Сердар, специализирующийся на новостях турецкого клуба, утверждает, что 22-летний бразилец уже договорился об условиях личного контракта с петербуржцами.