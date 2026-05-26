«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда

«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о трансфере нападающего Фелипе Аугусто за 18 миллионов евро.
Об этом рассказал журналист Решат Кан Озбудак в соцсети X.
Еще один журналист, Сердар, специализирующийся на новостях турецкого клуба, утверждает, что 22-летний бразилец уже договорился об условиях личного контракта с петербуржцами.
- Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
- За это время форвард провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2029-го.
- Рыночная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»