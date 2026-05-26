«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда

Сегодня, 18:11
6

«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о трансфере нападающего Фелипе Аугусто за 18 миллионов евро.

Об этом рассказал журналист Решат Кан Озбудак в соцсети X.

Еще один журналист, Сердар, специализирующийся на новостях турецкого клуба, утверждает, что 22-летний бразилец уже договорился об условиях личного контракта с петербуржцами.

  • Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
  • За это время форвард провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2029-го.
  • Рыночная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1779809315
18 за ЭТО?
Ответить
Дважды два
1779809752
Зенит гордость бразильского футбола. ЗГБФ.
Ответить
рылы
1779809872
а напомните-ка, за сколько хрюканы взяли престарелого тринидадского греческого зулуса ливая? гы-гы! ладно, не ищите, я за вас посмотрел на маркте. при рыночной стоимости 15 отдали почти 20. а сейчас этот ливайка гарсия стоит аж 7 лямов. ну, через год цена будет пара мешков картошки. наглядное пособие, как профукать очередную двадцатку) ещё раз гы-гы!
Ответить
Дубина
1779809947
Да е ма е((( Опять цыган белый!!!))))) 18? брехня. у зени старт от 30 мультов(( Табор!!!
Ответить
...уефан
1779810453
...окно ещё не открывали, а сквозняки уже за*бали...
Ответить
