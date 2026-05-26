Назван лучший тренер России двух последних лет

Автор «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров оценил выступление «Краснодара» в минувшем сезоне.

Краснодарцы финишировали в РПЛ на 2-м месте.

В кубковом суперфинале команда проиграла «Спартаку» в серии пенальти.

Новый сезон стартует в июле.

«Краснодару» – отдельный респект! Смотреть на команду в этом сезоне было максимально интересно. На мой взгляд, Мурад Мусаев провел самую качественную работу на дистанции и является лучшим тренером последних двух лет в России. Мне бы хотелось, чтобы в составе было чуть больше молодых воспитанников клуба, но мои хотелки – мои проблемы.

Я совершенно не ожидал, что второй год подряд «Краснодар» будет в гонке. После чемпионства думал, что команда уже не будет такой монолитной, но как же я ошибался. Кажется, руководству удалось построить что-то вроде команды-династии, и последний цикл этой команды, видимо, еще не наступил.

В новом сезоне все будет зависеть от того, останется ли в Краснодаре Сперцян. Кажется, что Эдо уже пора отпускать в европейское турне, но лично мне не хочется, чтобы он уезжал черт знает куда только ради самого факта отъезда. Уверен, других лидеров команды в следующем сезоне мы увидим в составе. Если удастся сделать 2–3 качественных трансфера, то «быки» будут в гонке и в новом сезоне.

P.S. В последнее время каждый второй канал пишет о судействе, рассуждает о спорных моментах и ругает людей со свистком на чем свет стоит. А сколько вы прочитали положительных постов о том, что Танашев круто отсудил финал? Нисколько. Ну вот и почитайте тут, раз больше никто не пишет. Молодец, Танашев! Отличная работа в финале и в сезоне в целом!» – написал Алланазаров.