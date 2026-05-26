Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории

Воспитанник «Зенита» Артeм Мещанинов, сейчас выступающий за «Родину», высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеeтся).

Дуран – самый переоценeнный игрок, которого я видел. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим», – сказал Мещанинов.