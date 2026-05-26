Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории

Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории

26 мая, 11:55
10

Воспитанник «Зенита» Артeм Мещанинов, сейчас выступающий за «Родину», высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеeтся).

Дуран – самый переоценeнный игрок, которого я видел. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим», – сказал Мещанинов.

  • Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
  • Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
  • В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.

Еще по теме:
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой» 5
Экс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб 2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана 9
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Родина Аль-Наср Мещанинов Артем Дуран Джон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779786095
Коль по жизни ты баран,то зовут тебя Дуран.А коли подоил "Зенит"-не такой уж троглодит...
Ответить
NewLife
1779789164
Причем здесь "переоценненый", просто помойку в очередной раз лоханули на деньги, им не привыкать.
Ответить
шахта Заполярная
1779796120
Не все, что блестит, золото. За то зинка еще та ворона, тащит все что блеснуло
Ответить
andr45
1779804222
Дуран – самый переоцененный игрок?) А как же Жерсон илм, например, Энрике, который Луис?) Они не обидятся?))
Ответить
Главные новости
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
1
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
10
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
7
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Все новости
Все новости
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
1
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
10
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
7
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
9
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
3
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+