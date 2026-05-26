Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории

Воспитанник «Зенита» Артeм Мещанинов, сейчас выступающий за «Родину», высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.
«Мне было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеeтся).
Дуран – самый переоценeнный игрок, которого я видел. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим», – сказал Мещанинов.
- Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
- Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
- В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.
Источник: «Чемпионат»