Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»

Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»

Сегодня, 13:45
7

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов объяснил, почему Андрей Аршавин болел за московский клуб в матче с «Краснодаром».

– Во время матча вы сидели в одной ложе с Аршавиным. Он действительно болел за «Спартак», о чем сказал до игры?

– Андрей Сергеевич работал на этом матче в качестве эксперта ТВ. Поэтому он периодически то приходил в ложу, то уходил. Мы с ним на тему боления поговорить не успели. Просто поздоровались, немного пообщались. Но раз он сказал, что его симпатии будут на стороне красно-белых... Так его же сын занимается в «Спартаке». И это при том, что Андрей Сергеевич был лидером «Зенита», попортил нам немало крови. Видите, в футболе бывают и такие сюжеты. Тут уже сын не в ответе за отца (улыбается). Аршавин переживает за успехи сына, а значит, в данном случае переживает и за «Спартак».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время суперфинала FONBET Кубка России завершилось ничьей 1:1. Видеообзор можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

Еще по теме:
Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале» 1
Аршавин сказал, кто выиграет финал Лиги чемпионов 2
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Титов Егор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1779793499
Сынка жена в отместку засунула в свинарню, попортив карьеру с детства. Гыгыгы 🤪
Ответить
Прокс
1779793632
Вдруг другой берег слаще
Ответить
рылы
1779795444
обычно из детей известных футболистов ничего не получается. с детства под прессом своей фамилии, а потому должны и обязаны - но ничего не получается. были большие надежды на детей-близнецов данни. те в 9 лет в академии зенита крутили всех, через себя забивали, гражданство наше имеют. идеально для зенита казалось. но где они сейчас? да хер его знает. где-то во вторых лигах португалии, наверняка. ларссон. фамилия? ещё какая! а что сын? оказался не в барсе, а в тарасятнике 🤣 и таких примеров по европе много, только с ходу вспомнить не могу. напомните, если что. хотя у тюрама получилось, но это редкость. но про сына аршавина уже можно сказать, что не в папашку.
Ответить
Главные новости
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
4
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
2
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
1
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
11
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
17
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
14
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
15
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Все новости
Все новости
Генич ответил, будет ли «Зенит» претендовать на чемпионство в новом сезоне
15:55
2
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
2
Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол
14:41
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
12
Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
13:45
7
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
9
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
5
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
8
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
6
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
4
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
4
Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением
11:54
2
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
7
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
ВидеоАкинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»
11:14
2
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
11:14
11
Фото«Рубин» пошутил про разбитый Кубок «Спартака»
10:31
6
Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно
10:23
4
ФотоЦСКА поздравил с днем рождения Гинера
10:19
2
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
10
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
24
Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу
00:57
6
«Акрон» рассматривает белорусского тренера
00:18
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 