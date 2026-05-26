Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов объяснил, почему Андрей Аршавин болел за московский клуб в матче с «Краснодаром».

– Во время матча вы сидели в одной ложе с Аршавиным. Он действительно болел за «Спартак», о чем сказал до игры?

– Андрей Сергеевич работал на этом матче в качестве эксперта ТВ. Поэтому он периодически то приходил в ложу, то уходил. Мы с ним на тему боления поговорить не успели. Просто поздоровались, немного пообщались. Но раз он сказал, что его симпатии будут на стороне красно-белых... Так его же сын занимается в «Спартаке». И это при том, что Андрей Сергеевич был лидером «Зенита», попортил нам немало крови. Видите, в футболе бывают и такие сюжеты. Тут уже сын не в ответе за отца (улыбается). Аршавин переживает за успехи сына, а значит, в данном случае переживает и за «Спартак».