«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал возможное приглашение Артема Дзюбы в клуб.
– Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?
– Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»