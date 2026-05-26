Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»

«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»

Сегодня, 08:37
7

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал возможное приглашение Артема Дзюбы в клуб.

– Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?

– Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Еще по теме:
Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы 2
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак» 7
Дзюба попрощался с «Акроном»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Кахигао Франсис
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TomskFan
1779774440
Еще сезон поиграет и закончит, спартак ему нужен для одно, что бы потом в структуру клуба залезть
Ответить
R_a_i_n
1779776037
Дзюба со Спартаком разошелся по сторонам! Точка.
Ответить
Garrincha58
1779776714
Если Заболотного в прошлом году подписали то и этого могут, но не верю он может испортить климат в раздевалке
Ответить
FFR
1779776942
Всему своё время, а время Дзюбы прошло.
Ответить
NewLife
1779777374
Возмешь зюбу, вылетишь вместе с этой мразью из клуба😡
Ответить
...уефан
1779777514
...дипломатично, послал писарчука вместе с Дзюбой к херам...
Ответить
andr45
1779779024
КАХИГАО «Он огромный профессионал» «Но на хрен нужно, скжем дружно»))
Ответить
Главные новости
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
09:54
Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026
09:40
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
6
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
09:17
3
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
17
Видео«Hello everyone»: игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в сборную России
08:20
1
Новая команда Юрана, уход защитника «Зенита», увольнение Аллегри и другие новости
02:00
Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»
01:40
11
Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
01:35
7
Все новости
Все новости
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
17
Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу
00:57
2
«Акрон» рассматривает белорусского тренера
00:18
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
10
«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»
Вчера, 23:48
4
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 23:23
12
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
Вчера, 22:30
8
Пономарев поддержал решение ЦСКА по тренеру: «Сколько можно преклоняться перед иностранщиной?»
Вчера, 21:59
2
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
Вчера, 21:42
6
22-летний камерунец из «Леванте» отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Вчера, 21:34
8
Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы
Вчера, 20:38
2
«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов
Вчера, 20:12
12
Еще один тренер покинул «Динамо»
Вчера, 19:45
1
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
Вчера, 18:40
10
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 18:13
5
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
Вчера, 18:00
2
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
Вчера, 17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
Вчера, 16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
Вчера, 16:16
4
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
Вчера, 15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
Вчера, 15:20
11
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
Вчера, 14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
Вчера, 14:15
33
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
Вчера, 11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
Вчера, 10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
Вчера, 10:31
43
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
Вчера, 09:35
30
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
Вчера, 09:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 