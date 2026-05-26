Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев жалеет о том, что не возглавил «Спартак».

«Спартак» хотел назначить Бердыева в 2016 году.

После отказа Бердыева в августе 2016 года руководство московского клуба утвердило в должности главного тренера итальянца Массимо Карреру.

В том же сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали РПЛ.

– Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз вот об этом.

– Можете рассказать, почему сорвалось?

– Здесь причина – это я сам. Со стороны «Спартака» все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном – два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани – должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.

– Это какой год?

– Не помню. Я был в «Ростове». Обо всем договорились. И потом появляется предложение какое-то сомнительное – не буду клуб называть. И чего меня дернуло отказаться, я не знаю. Я так жалею об этом.

– Вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?

– Да.

– Ну, это «Зенит» был!

– Нет, это точно не «Зенит». Но я хочу сказать, что эта боль, эта заноза – она у меня сидит до сих пор. Плюс еще было предложение из-за рубежа. Клуб не буду говорить. Два предложения серьезных.

– Дальнее зарубежье?

– Да.

– Лига из топ-5?

– Да. Но у меня в «Рубине» не была достроена инфраструктура, там на мне все держалось. Я понимал: если я уеду, то вот это все недостроится. Ведь там все строили сами. Я понимал: если я сейчас уеду, вот это все закончится – интернат, академия… Все закончится.

– Это когда вам делали предложение из Европы?

– Да.

– А по поводу «Спартака». Говорили, что Бердыев попросил исключительные полномочия, трансферы…

– Не, не, не. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно! Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было неприятно, потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь я вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» я сейчас переживаю все равно.