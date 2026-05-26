  Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»

Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»

Сегодня, 08:30
17

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев жалеет о том, что не возглавил «Спартак».

  • «Спартак» хотел назначить Бердыева в 2016 году.
  • После отказа Бердыева в августе 2016 года руководство московского клуба утвердило в должности главного тренера итальянца Массимо Карреру.
  • В том же сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали РПЛ.

– Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз вот об этом.

– Можете рассказать, почему сорвалось?

– Здесь причина – это я сам. Со стороны «Спартака» все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном – два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани – должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.

– Это какой год?

– Не помню. Я был в «Ростове». Обо всем договорились. И потом появляется предложение какое-то сомнительное – не буду клуб называть. И чего меня дернуло отказаться, я не знаю. Я так жалею об этом.

– Вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?

– Да.

– Ну, это «Зенит» был!

– Нет, это точно не «Зенит». Но я хочу сказать, что эта боль, эта заноза – она у меня сидит до сих пор. Плюс еще было предложение из-за рубежа. Клуб не буду говорить. Два предложения серьезных.

– Дальнее зарубежье?

– Да.

– Лига из топ-5?

– Да. Но у меня в «Рубине» не была достроена инфраструктура, там на мне все держалось. Я понимал: если я уеду, то вот это все недостроится. Ведь там все строили сами. Я понимал: если я сейчас уеду, вот это все закончится – интернат, академия… Все закончится.

– Это когда вам делали предложение из Европы?

– Да.

– А по поводу «Спартака». Говорили, что Бердыев попросил исключительные полномочия, трансферы…

– Не, не, не. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно! Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было неприятно, потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь я вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» я сейчас переживаю все равно.

Источник: Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Туран Товуз Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (17)
alefreddy
1779774013
Дважды не предлагают
Ответить
ilich55
1779774121
Да, Бикеич, сглупил ты на старости лет, но ещё не вечер......
Ответить
Psih86
1779774511
Все ошибаются и делают ошибки, но не все это понимают даже спустя много лет.
Ответить
TomskFan
1779774825
дед замелькал на горизонте, видимо планирует в рпл вернуться
Ответить
zigbert
1779776488
Вот почему то кажется что если бы Бердыев возглавил тогда Спартак то это было бы надолго. Хороший тренер.
Ответить
mihail200606
1779776718
В сборную вот надо было бы его , в 2014...
Ответить
АК 68
1779776730
Да, был такой момент,вроде всё, уже договорились, была надежда, оптимизм в отношении него, а потом бац, и что-то пошло не так.
Ответить
vladik12
1779777358
Как известно, после отказа Курбана Федун написал ему всего лишь одну смску: "Мудак!".
Ответить
R_a_i_n
1779778002
Федун тогда отправил Бердыеву смс сообщение "Мудак". Одним словом ёмко и лаконично выразил всё.
Ответить
...уефан
1779778614
...хороший диалог, честный...
Ответить
