Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев жалеет о том, что не возглавил «Спартак».
- «Спартак» хотел назначить Бердыева в 2016 году.
- После отказа Бердыева в августе 2016 года руководство московского клуба утвердило в должности главного тренера итальянца Массимо Карреру.
- В том же сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали РПЛ.
– Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз вот об этом.
– Можете рассказать, почему сорвалось?
– Здесь причина – это я сам. Со стороны «Спартака» все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном – два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани – должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.
– Это какой год?
– Не помню. Я был в «Ростове». Обо всем договорились. И потом появляется предложение какое-то сомнительное – не буду клуб называть. И чего меня дернуло отказаться, я не знаю. Я так жалею об этом.
– Вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?
– Да.
– Ну, это «Зенит» был!
– Нет, это точно не «Зенит». Но я хочу сказать, что эта боль, эта заноза – она у меня сидит до сих пор. Плюс еще было предложение из-за рубежа. Клуб не буду говорить. Два предложения серьезных.
– Дальнее зарубежье?
– Да.
– Лига из топ-5?
– Да. Но у меня в «Рубине» не была достроена инфраструктура, там на мне все держалось. Я понимал: если я уеду, то вот это все недостроится. Ведь там все строили сами. Я понимал: если я сейчас уеду, вот это все закончится – интернат, академия… Все закончится.
– Это когда вам делали предложение из Европы?
– Да.
– А по поводу «Спартака». Говорили, что Бердыев попросил исключительные полномочия, трансферы…
– Не, не, не. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно! Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было неприятно, потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь я вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» я сейчас переживаю все равно.