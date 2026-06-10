Аршавин выразил пожелания по своим будущим похоронам

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какими должны быть его похороны.
«Не хочу, чтобы после моей смерти была какая-то церемония. Не надо ставить мой гроб в какое-то помещение и чтоб орда народа ходила, а мои близкие сидели с грустным лицом. Меня всегда это угнетает.
Меня можно будет сжечь. Вообще по барабану. Когда я буду там, мне уже будет все равно, что вы делаете здесь», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Бомбардир»