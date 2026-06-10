Аршавин выразил пожелания по своим будущим похоронам

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какими должны быть его похороны.

«Не хочу, чтобы после моей смерти была какая-то церемония. Не надо ставить мой гроб в какое-то помещение и чтоб орда народа ходила, а мои близкие сидели с грустным лицом. Меня всегда это угнетает.

Меня можно будет сжечь. Вообще по барабану. Когда я буду там, мне уже будет все равно, что вы делаете здесь», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.