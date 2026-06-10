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Аршавин выразил пожелания по своим будущим похоронам

10 июня, 22:36
10

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какими должны быть его похороны.

«Не хочу, чтобы после моей смерти была какая-то церемония. Не надо ставить мой гроб в какое-то помещение и чтоб орда народа ходила, а мои близкие сидели с грустным лицом. Меня всегда это угнетает.

Меня можно будет сжечь. Вообще по барабану. Когда я буду там, мне уже будет все равно, что вы делаете здесь», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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АК 68
1781120908
Оптимистично.
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Антрацитовый волхв
1781121978
Не рано ещё?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1781124781
Видимо задолжал кому то,или нагрел кого то,чувствует конец близок...
Ответить
momwig_
1781134327
Не вопрос. Срок выполнения - завтра ©
Ответить
Бумбраш
1781141432
Кому ты нужна,чипсоедная гнусавая морда...орды ходить будут...размечтался утырок
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гууд
1781145122
Похоронян тебя за плинтусом
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Спартач80
1781152937
Бензин купил, выезжаю.
Ответить
somn
1781159332
Да живи ты, Андрюха, назло всем злопыхателям...
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Good_win_ФКСМ
1781160042
а кто шавке сказал, что к нему придет "орда людей"... особенно после всей той кучи ******, что вылил на людей, что в сборной, что в клубах, что в жизни... ему надо надеяться, что хотя бы дети не забудут прийти к нему и удостовериться, что кремация прошла успешно...
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