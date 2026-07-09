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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Какие страны против снятия бана с России, уход защитника «Спартака», Сафонов обратился в Конституционный суд и другие новости

Какие страны против снятия бана с России, уход защитника «Спартака», Сафонов обратился в Конституционный суд и другие новости

Сегодня, 02:00

Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала

Тренер сборной Хорватии ушел в отставку

«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей

Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ

Три европейские страны категорически против снятия бана с России

«Зенит» разгромил «Нефтчи» в товарищеском матче, «Спартак» не смог обыграть «Рубин»

«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями

Неймар думает о завершении карьеры в 34 года

«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов

На спартаковца Барко появился претендент из Европы

Источник: «Бомбардир»
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Какие страны против снятия бана с России, уход защитника «Спартака», Сафонов обратился в Конституционный суд и другие новости
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