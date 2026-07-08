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  • Мусаев обратился к Сперцяну перед его уходом из «Краснодара»

Мусаев обратился к Сперцяну перед его уходом из «Краснодара»

Сегодня, 12:31
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в поддержку выбора Эдуарда Сперцяна.

  • Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
  • Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

«Думаю, там точно хороший уровень, особенно в Лиге чемпионов. Даже внутри чемпионата – против Криша [Роналду] играть, против всех этих звезд.

Хочу сказать тебе, что никого не слушай. Все знают, что тебе нужно делать, а это твоя жизнь и твой выбор, как ты решил, так и будет. Сейчас так, через год, может быть, уедешь в Европу куда-то.

У тебя очень интересная жизнь. Ты в «Краснодаре» многого добился, был капитаном, выиграл титул, тебя все любят.

Мне понравилось, по-моему в паблике болельщиков увидел, когда все написали: «Уважаем выбор Эдика, поддерживаем, наш кэп». Такая реакция и должна быть, а все остальные, кто неправильно реагирует… Никто не может тебе советовать, только ты сам принимаешь решение, твоя семья.

Мы всегда тебя поддерживаем. Решил ехать, новая глава – вперед. Я уверен, что все будет хорошо, будете играть в хороший футбол. Вернуться сюда ты всегда успеешь, это твой дом, здесь тебе всегда рады.

Я думаю, что время пришло. Я, конечно, не хочу, чтобы ты уходил, это огромная потеря для нас, но мы с тобой много разговаривали, твое решение должно быть самым важным», – заявил Мусаев.

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Источник: ютуб-канал Эдуарда Сперцяна
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Краснодар Сперцян Эдуард Мусаев Мурад
Комментарии (1)
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СильныйМозг
1783503883
Может у этого армянчика и сложится. А вот если краснодыр этого армяника поменяет на Захаряна,, буду долго смеяться.
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