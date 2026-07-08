Спартаковец Солари раскрыл любимое русское блюдо

Вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о кулинарных предпочтениях в России.

– Ты сказал, что уже попробовал русскую кухню. Что тебе особенно понравилось?

– Из русской кухни больше всего мне понравился борщ. Странный, но вкусный суп.

Всегда, когда еду в новое место, не отказываюсь от национальной еды. Готов всe пробовать, обычно всe нравится.