Спартаковец Солари раскрыл любимое русское блюдо

Вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о кулинарных предпочтениях в России.
– Ты сказал, что уже попробовал русскую кухню. Что тебе особенно понравилось?
– Из русской кухни больше всего мне понравился борщ. Странный, но вкусный суп.
Всегда, когда еду в новое место, не отказываюсь от национальной еды. Готов всe пробовать, обычно всe нравится.
- 25-летний Солари в «Спартаке» с февраля 2025 года.
- Его купили у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
- Аргентинец забил 13 голов и сделал 9 ассистов в 54 матчах.
Источник: Metaratings