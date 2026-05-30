Определен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне

В «Спартаке» подсчитали, кто стал лучшим бомбардиром минувшего сезона. Звание досталось нападающему Пабло Солари.
«Солари – лучший бомбардир «Cпартака» в сезоне-2025/26!
В первый полный сезон в клубе аргентинец забил 11 голов, включая мяч в финале Кубка России.
Поздравляем и так держать, Паблито!» – написали красно-белые.
- Солари купили у аргентинского «Ривер Плейта» в феврале 2025 года за 10 миллионов евро.
- С тех пор футболист провел за «Спартак» 54 матча, забил 13 голов, сделал девять результативных передач.
- Контракт 25-летнего Солари действует до лета 2029 года. В сборную Аргентины Пабло не вызывается.
Источник: телеграм-канал «Спартака»