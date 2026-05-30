Определен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне

В «Спартаке» подсчитали, кто стал лучшим бомбардиром минувшего сезона. Звание досталось нападающему Пабло Солари.

«Солари – лучший бомбардир «Cпартака» в сезоне-2025/26!

В первый полный сезон в клубе аргентинец забил 11 голов, включая мяч в финале Кубка России.

Поздравляем и так держать, Паблито!» – написали красно-белые.