Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сравнил Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.
«Тяжело сказать, превзошел ли уже Сафонов Акинфеева. Игорь больше 20 лет играет на таком высоком уровне, он провел огромное количество матчей и в клубе, и в сборной. Тоже завоевывал международный трофей, со сборной медали на чемпионате Европы. Так что мне тяжело ответить на этот вопрос.
Для меня это все-таки вратари разных поколений, поэтому даже не могу их сравнить», – сказал Жирков.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд, обыграв в финале «Арсенал».
Источник: «РБ Спорт»