Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сравнил Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

«Тяжело сказать, превзошел ли уже Сафонов Акинфеева. Игорь больше 20 лет играет на таком высоком уровне, он провел огромное количество матчей и в клубе, и в сборной. Тоже завоевывал международный трофей, со сборной медали на чемпионате Европы. Так что мне тяжело ответить на этот вопрос.

Для меня это все-таки вратари разных поколений, поэтому даже не могу их сравнить», – сказал Жирков.