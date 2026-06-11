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Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов

11 июня, 00:10
11

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сравнил Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

«Тяжело сказать, превзошел ли уже Сафонов Акинфеева. Игорь больше 20 лет играет на таком высоком уровне, он провел огромное количество матчей и в клубе, и в сборной. Тоже завоевывал международный трофей, со сборной медали на чемпионате Европы. Так что мне тяжело ответить на этот вопрос.

Для меня это все-таки вратари разных поколений, поэтому даже не могу их сравнить», – сказал Жирков.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд, обыграв в финале «Арсенал».

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Жирков Юрий Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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Snek
1781127358
Что за тупое сравнение. Лучше в чём? Акинфеев преданный игрок, который отдал всю карьеру одному клубу. У него очень мало международных достижений и его уровень трудно оценить. Сафонов получил определённое признание на международном уровне. Их нельзя сравнить, потому что один всю жизнь просидел в одном клубе, а другой бросил вызов. Никто не знает, что было бы, если бы Акинфеев ушёл из ЦСКА. Сафонов самый титулованный российский игрок по международным трофеям, остальное тут излишне говорить, лучше или хуже. У кого есть титулы, тот априори лучше, чем тот у кого их нет. Даже просто потому что они есть.
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Good_win_ФКСМ
1781160678
а в чем Сафонов не превзошел Дыркофея? наверное, в: - легендарной вечной вратарской серии в ЛЧ, которую Сафонов уже дважды выиграл? - в постоянстве бабочек, ляпов и привозов в сборной на всех крупных турнирах, начиная с отбора к ЧМ2010 и до группы на ЧЕ2016??? И благодаря которым сборная либо в группе недобирала очки и не вышла на ЧМ2010 (легендарный матч Россия-Хорватия = поражение из-за привоза Дырки = недобор очков и невыход из группы на ЧМ), либо из группы не выходила на ЧЕ2012, ЧМ2014, ЧЕ2016 .... Глупо сравнивать успехи и достижения этих игроков))) На уровне клубов Сафонов уже всего достиг, на уровне сборных - может, смог бы достичь достижений Дырки по ляпам, привозам, но этого мы пока что не узнаем.
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vvv123
1781212584
Самый лучший - Слава Малафеев!
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Foxitkuban
1781243651
"20 лет играет на таком высоком уровне" - на каком "ТАКОМ"? Таком как в Европе? Не смешите мои тапки! Акинфеев никогда не играл на ТАКОМ уровне.
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Cleaner
1781260763
Вот скажите честно, разве можно сравнивать вклад Акинфеева в достижения ЦСКА и вклад Сафонова в достижения ПСЖ? Если бы Сафонова не было в ПСЖ, этого никто бы и не заметил...
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