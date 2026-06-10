Сергеев заявил, что будет проводить отпуск в Череповце

Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как будет проводить отпуск. Вчера футболист отыграл в товарищеском матче между сборными России и Тринидада и Тобаго.

«Поеду отдыхать в Череповец, буду у родителей на даче. Несколько дней отдохну без связи, чтобы морально перезагрузиться.

Буду ли отключать телефон? А там и так связь плохо ловит.

Почему не на море? Родные важнее, поэтому с удовольствием провожу отпуск с ними», – сказал Сергеев.