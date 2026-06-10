Сергеев заявил, что будет проводить отпуск в Череповце

Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как будет проводить отпуск. Вчера футболист отыграл в товарищеском матче между сборными России и Тринидада и Тобаго.
«Поеду отдыхать в Череповец, буду у родителей на даче. Несколько дней отдохну без связи, чтобы морально перезагрузиться.
Буду ли отключать телефон? А там и так связь плохо ловит.
Почему не на море? Родные важнее, поэтому с удовольствием провожу отпуск с ними», – сказал Сергеев.
- Сергеев провел в прошедшем сезоне 40 матчей за «Динамо» во всех турнирах.
- На счету нападающего 12 голов и 4 результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»