Игрок сборной России объяснил, почему будет болеть за Иран на ЧМ-2026

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026. Он признался, что будет поддерживать сборную Ирана.

«Конечно, смотреть ЧМ буду! Турнир проходит раз в четыре года, и я всегда стараюсь следить. Самый первый чемпионат мира, который я увидел, был в 2010 году. Я тогда ещe немного понимал, но финальный матч Испания – Нидерланды помню. Болел за испанцев!

А на ЧМ-2026 буду переживать за Иран – у меня сложились хорошие отношения с Мохеби, да и наша сборная с ними играла. Так что интересно, как они себя покажут!

А так фаворитов у меня нет. Внимательно буду следить за центральным защитником Бразилии Маркиньосом. И за сборной Испании», – сказал Мелехин.