Игрок «Локо» объяснил, почему ему не нравится Москва

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский не впечатлен Москвой.

– Что по окончании сезона сказал Михаил Галактионов?

– Мы ушли в отпуск. Соберемся после него, и уже тогда будет разбор сезона.

– Когда надо быть в Москве?

– 17 июня. Уже совсем скоро.

– То есть даже на недельку к теплому морю не слетать?

– Не-е, какое море?! У меня сейчас работа начнется, подготовка к сезону. А отдыхаю я в Минске. Очень соскучился по дому, по Беларуси. Люблю нашу страну. Особенно обостряется это чувство, когда переезжаешь и видишь все вокруг…

Все познается в сравнении, как говорится. Поэтому я начал сильнее ценить дом, нашу страну, город, чистоту, людей. Приезжаю домой – и получаю только самые приятные ощущения.

– То есть от Москвы впечатления не очень?

– Да я ее толком и не видел, чтобы давать оценку.

– На базе живешь?

– Три месяца жил на базе, потом снял квартиру недалеко от нее за Москвой, скажем так. Не мой это город, не мой... У меня характер такой… Не люблю суету, а в столице России люди вечно куда-то спешат. И их в Москве больше, чем во всей Беларуси.