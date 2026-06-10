Игрок «Локо» объяснил, почему ему не нравится Москва

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский не впечатлен Москвой.
– Что по окончании сезона сказал Михаил Галактионов?
– Мы ушли в отпуск. Соберемся после него, и уже тогда будет разбор сезона.
– Когда надо быть в Москве?
– 17 июня. Уже совсем скоро.
– То есть даже на недельку к теплому морю не слетать?
– Не-е, какое море?! У меня сейчас работа начнется, подготовка к сезону. А отдыхаю я в Минске. Очень соскучился по дому, по Беларуси. Люблю нашу страну. Особенно обостряется это чувство, когда переезжаешь и видишь все вокруг…
Все познается в сравнении, как говорится. Поэтому я начал сильнее ценить дом, нашу страну, город, чистоту, людей. Приезжаю домой – и получаю только самые приятные ощущения.
– То есть от Москвы впечатления не очень?
– Да я ее толком и не видел, чтобы давать оценку.
– На базе живешь?
– Три месяца жил на базе, потом снял квартиру недалеко от нее за Москвой, скажем так. Не мой это город, не мой... У меня характер такой… Не люблю суету, а в столице России люди вечно куда-то спешат. И их в Москве больше, чем во всей Беларуси.
- У 20-летнег минчанина контракт с «Локо» до лета 2028 года.
- Футболист стоит 350 тысяч евро.
- В минувшем сезоне РПЛ у Мялковского 7 матчей без результативных действий.