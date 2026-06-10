Экс-игрок сборной России и еще два футболиста покинули «Ахмат»

«Ахмат» объявил об уходе сразу трех игроков – клуб покидают защитник Джамалутдин Абдулкадыров, а также полузащитники Валерий Царукян и Рифат Жемалетдинов.

21-летний Абдулкадыров также провел сезон в Грозном на правах арендного соглашения и теперь вернется в ЦСКА.

24-летний Царукян продолжит карьеру в «Пари НН» – его аренда тоже подошла к концу.

29-летний Жемалетдинов прощается с «Ахматом» в статусе свободного агента.