Экс-игрок сборной России и еще два футболиста покинули «Ахмат»

«Ахмат» объявил об уходе сразу трех игроков – клуб покидают защитник Джамалутдин Абдулкадыров, а также полузащитники Валерий Царукян и Рифат Жемалетдинов.
21-летний Абдулкадыров также провел сезон в Грозном на правах арендного соглашения и теперь вернется в ЦСКА.
24-летний Царукян продолжит карьеру в «Пари НН» – его аренда тоже подошла к концу.
29-летний Жемалетдинов прощается с «Ахматом» в статусе свободного агента.
- В завершившемся сезоне-2025/26 грозненская команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.
- По ходу сезона «Ахмат» был на последнем месте, но совершил рывок после возвращения главного тренера Станислава Черчесова.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»