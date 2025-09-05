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Команды
Ахмат
Рифат Жемалетдинов
€ 1,20 млн
Рифат Жемалетдинов
Ахмат
20 сентября 1996 (30)
#10 | Нападающий
184 см | 80 кг
Россия
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В клубе РПЛ оценили вариант с подписанием участника Евро-2020 в составе сборной России
Вчера, 13:49
Экс-игрок сборной России и еще два футболиста покинули «Ахмат»
10 июня
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
21 мая
Жемалетдинов назвал человека, убедившего его перейти в «Ахмат»
2025.09.05 18:06
1
Фото
Жемалетдинов выбрал игровой номер в «Ахмате»
2025.09.05 16:38
Фото
«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России
2025.09.04 17:49
1
Жемалетдинов завершил трансфер в клуб РПЛ
2025.09.04 15:47
Агент Жемалетдинова прояснил ситуацию с трансфером Рифата в клуб РПЛ
2025.08.30 17:52
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
2025.08.29 19:50
Жемалетдинов получил конкретное предложение из Турции
2025.07.28 19:19
Жемалетдинов собирается продолжить карьеру за пределами России
2025.07.06 19:28
1
Агент заявил о невостребованности Жемалетдинова в России
2025.06.28 16:51
3
Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА
2025.06.25 22:34
2
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
2025.06.25 21:13
3
Игрок ЦСКА может перейти в турецкий клуб
2025.06.23 12:42
ЦСКА принял решение по Пьяничу и Жемалетдинову
2025.06.19 20:57
12
ЦСКА намерен продлить контракт с экс-игроком сборной России
2025.05.20 18:27
1
Агент оценил ситуацию с контрактом Жемалетдинова с ЦСКА
2025.04.22 13:27
В ЦСКА рассказали, как поздравят Акинфеева с 22-летием со дня дебюта
2025.03.30 09:04
Видео
3 игрока «Динамо Мх» пропустили мяч между ног перед голом Жемалетдинова
2025.03.29 21:34
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Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление Кокорина о РПЛ
2025.02.18 13:47
Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»
2025.02.17 20:55
1
Жемалетдинов объяснил свои слова о слабом «Зените»
2025.02.17 18:35
2
Жемалетдинов объяснился за 176 автоштрафов: «Правил слишком много стало, душат»
2025.02.17 13:48
14
Жемалетдинов назвал главную силу Николича
2025.02.17 12:30
2
Жемалетдинову не нравится рост цен на бензин: «По рублю в день – многовато»
2025.02.17 11:13
1
Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое»
2025.02.17 09:41
Пономарев двумя словами описал спортсменов, нарушавших ПДД более 100 раз за год
2024.12.26 17:09
2
Джикия и Соболев – в топ-3 среди спортсменов по нарушениям ПДД в 2024 году
2024.12.26 15:40
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Жемалетдинов на фоне скандала с Воробьевым вылечил выловленного карпа и отпустил обратно
2024.12.19 19:40
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