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  • Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

– Кокорин и Смолов пришли к выводу, что уровень РПЛ сейчас «говно». Согласен?

– Когда было больше звeзд, уровень, конечно, был выше. Сейчас упал.

Но скорости выросли, все научились играть друг с другом. С каждым годом тяжелее, все стали жeстче.

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Источник: «Чемпионат»

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