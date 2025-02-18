Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

– Кокорин и Смолов пришли к выводу, что уровень РПЛ сейчас «говно». Согласен?

– Когда было больше звeзд, уровень, конечно, был выше. Сейчас упал.

Но скорости выросли, все научились играть друг с другом. С каждым годом тяжелее, все стали жeстче.