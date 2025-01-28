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Кокорин: «Чемпионат России был говном еще в 2019 году»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин критически высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Чемпионат, когда мы [с Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.

– Я думаю, что даже раньше инерция началась, но в 2019 году еще не так все плохо было.

– Не так плохо, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

– По твоему мнению, когда был расцвет чемпионата России и он был самый сильный?

– Когда золотой ЦСКА был, и «Зенит» начал с ним конкурировать. Какие это годы были?

– Это 2008 год, когда «Зенит» Кубок УЕФА взял, и до 2015-го, грубо говоря.

– Да.

– То есть, с 2005 по 2015 год?

– Да, и «Зенит», который с Халком в 2015 году выиграл, был сумасшедший. Они в Лиге чемпионов тоже неплохо играли.

  • Кокорин поиграл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
  • В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

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Источник: Smol Talk

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Комментарии (5)
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acor94
1738070477
Ну, по факту, в целом. Халк, последнее светлое (как ни странно) пятно РПЛ.
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Интерес
1738070519
СМенил на кипрское го?вно,оно оказалось ещё слаще.
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Spartak_forv@
1738073331
Правильно Саня,и в этом г.вне ты на более менее уровне смог отыграть только 1,5 сезона за всю свою карьеру…собственно как и сейчас,чемпионат где ты выступаешь по сравнению с РФПЛ не очень,но ты и здесь не звезда…
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R_a_i_n
1738073994
Да и сам Кокоша как был говном так и остался.
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