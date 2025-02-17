Жемалетдинов объяснил свои слова о слабом «Зените»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как изменился «Зенит» за последние годы.

– После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошeлся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?

– Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звeзды, настоящие звeзды. Сейчас не так.

В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещe сказал, что они падают от любого касания.

Последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. Сейчас не так.