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Жемалетдинов объяснил свои слова о слабом «Зените»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как изменился «Зенит» за последние годы.

– После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошeлся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?

– Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звeзды, настоящие звeзды. Сейчас не так.

В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещe сказал, что они падают от любого касания.

Последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. Сейчас не так.

  • 14 сентября ЦСКА дома проиграл «Зениту» в 8-м туре РПЛ – 0:1.
  • 1 марта команды встретятся в Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Чемпионат»

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17.02.2025 18:35
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Комментарии (7)
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RUSARM
1739807874
А Жемалетдинов сам играть то не может,пора на выход!! Толку от него не вижу,медленный тормоз!!
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прабабушка краба
1739808052
С Халком то он когда играл?)
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Интерес
1739810303
В предыдущих двух "отрывков из обрывков" он был "нападающим",а теперь ближе к истине-"полузащитник"...Я бы добавил-"резервного типа".Но говоруном оказался.
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fakeid
1739812865
14 сентября ЦСКА дома проиграл «Зениту» в 8-м туре РПЛ – 0:1. 1 марта команды встретятся в Москве на стадионе армейцев. а, ну понятно, мы с конями дважды на выезде играем в этом сезоне.
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alex1951
1739818325
Плевать ,Жулидинов или Мудилинов,но когда звучит слово Зенит ,у многих начинается рвота! Росфутбол в Европе ,увы, в Ж. - да и свой ,внутренний уже Зае......л .....,кроме Газвонючек.... И ведь ничего не меняется годами...Бизнис......Судьи..... Возьмем хотя Карася , судья FIFA .... Щас обо........сь....
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