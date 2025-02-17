Жемалетдинов объяснил свои слова о слабом «Зените»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как изменился «Зенит» за последние годы.
– После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошeлся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?
– Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звeзды, настоящие звeзды. Сейчас не так.
В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещe сказал, что они падают от любого касания.
Последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. Сейчас не так.
- 14 сентября ЦСКА дома проиграл «Зениту» в 8-м туре РПЛ – 0:1.
- 1 марта команды встретятся в Петербурге на «Газпром Арене».