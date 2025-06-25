Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА

Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА

Вчера, 22:34
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил решение клуба не продлевать контракты с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Рифатом Жемалетдиновым.

– Скажется ли уход Пьянича и Жемалетдинова на результатах ЦСКА в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Пьянич, наверное, игр 20 провел за команду. Он не такой уж великолепный игрок, ветеран. Любой из ветеранов может сыграть на его месте.

Он неактивный, неагрессивный, не забил ни одного гола, пас может выдать. Зачем такой футболист нужен команде, который может только пас выдать?

Жемалетдинов немного поактивнее. Но он игрок не основного состава, его всегда выпускали где‑то в конце игры под замену, иначе потеряется в игре.

Если будет два тайма играть, не выдержит этого напряжения, и, наверное, физики и техники недостаточно. А бегунок он неплохой.

В конце игры, в заключительной стадии он хорош. Никакой потери я не вижу в этом.

  • Пьянич и Жемалетдинов присоединились к ЦСКА в прошлом году.
  • Босниец сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • На счету Жемалетдинова 29 игр, 2 гола и 4 результативные передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Жемалетдинов Рифат Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1750883458
Согласен с ветеранов,отряд не заметит потери бойцов!!
Ответить
Главные новости
Генич назвал российского футболиста, способного усилить «Спартак»
00:33
Бубнов назвал условие для вылета «Спартака» из РПЛ
Вчера, 23:47
4
Ямаля заметили с 28-летней певицей на Ибице: подробности
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Сергеев выбрал «Динамо», а не «Спартак»
Вчера, 23:23
Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ в сезоне-2025/26
Вчера, 23:11
2
Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА
Вчера, 22:34
1
Фигу составил тройку главных претендентов на «Золотой мяч»-2025
Вчера, 22:22
2
Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо»
Вчера, 22:10
7
Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА
Вчера, 21:47
2
Канчельскис одним словом описал возможный трансфер Сафонова в «Борнмут»
Вчера, 21:39
8
Все новости
Все новости
Орещук дал неутешительный для «Спартака» прогноз на новый сезон РПЛ
Вчера, 22:40
5
Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо»
Вчера, 22:10
7
Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА
Вчера, 21:47
2
Юран заберет в «Серикспор» еще одного футболиста «Химок»
Вчера, 21:26
1
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
Вчера, 21:13
4
«Спартак» узнал цену на Зайнутдинова
Вчера, 21:09
26
Мовсисян назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне РПЛ
Вчера, 20:48
2
«Спартак» забрал экс-аналитика Осинькина и Шварца
Вчера, 20:16
6
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб
Вчера, 19:50
3
Уточнена сумма компенсации Личке за увольнение из «Динамо»
Вчера, 19:07
4
Карпину не дадут закончить дебютный матч на посту тренера «Динамо»
Вчера, 18:44
Габулов объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом
Вчера, 18:29
1
18-летний Пестряков из «Акрона»: «Дзюба часто «пихает»
Вчера, 18:10
3
Быстров заявил, что «Краснодар» – самый популярный клуб России
Вчера, 17:55
3
Ташуев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»: «У него есть проблемы»
Вчера, 17:46
7
Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол
Вчера, 17:26
42
Тарханов: «Юран, Шалимов, Талалаев не слабее Станковича»
Вчера, 17:18
7
Довбня назвал цель «Спартака» на сезон: «Не обделаться!»
Вчера, 17:07
7
У Смолова есть варианты в двух странах
Вчера, 17:00
4
Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА
Вчера, 16:54
2
Спартаковец Максименко – о цели на сезон: «У самурая есть только путь»
Вчера, 16:18
7
35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»
Вчера, 15:57
3
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
Вчера, 15:41
2
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
Вчера, 15:12
19
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
Вчера, 14:56
5
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
Вчера, 14:35
5
Определен самый популярный клуб России
Вчера, 14:10
23
Орещук: «Не пойду работать в «Спартак» даже за 100 миллионов»
Вчера, 14:02
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 