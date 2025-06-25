Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил решение клуба не продлевать контракты с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Рифатом Жемалетдиновым.

– Скажется ли уход Пьянича и Жемалетдинова на результатах ЦСКА в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Пьянич, наверное, игр 20 провел за команду. Он не такой уж великолепный игрок, ветеран. Любой из ветеранов может сыграть на его месте.

Он неактивный, неагрессивный, не забил ни одного гола, пас может выдать. Зачем такой футболист нужен команде, который может только пас выдать?

Жемалетдинов немного поактивнее. Но он игрок не основного состава, его всегда выпускали где‑то в конце игры под замену, иначе потеряется в игре.

Если будет два тайма играть, не выдержит этого напряжения, и, наверное, физики и техники недостаточно. А бегунок он неплохой.

В конце игры, в заключительной стадии он хорош. Никакой потери я не вижу в этом.