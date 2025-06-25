ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов официально покинули ЦСКА.

Армейцы не продлили контракты с обоими полузащитниками.

«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих🔴🔵

Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание FONBET Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» – написала клубная пресс-служба.