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ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Сегодня, 21:13
4

Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов официально покинули ЦСКА.

Армейцы не продлили контракты с обоими полузащитниками.

«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих🔴🔵

Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание FONBET Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» – написала клубная пресс-служба.

  • Пьянич и Жемалетдинов присоединились к ЦСКА в прошлом году.
  • Босниец сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • На счету Жемалетдинова 29 игр, 2 гола и 4 результативные передачи.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Жемалетдинов Рифат
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Комментарии (4)
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кaстрюлька
1750875968
Отбраковка.)_
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Интерес
1750876899
Тормоза придумали трусы.
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FWSPM
1750876932
спасибо и с вещами на выход...может в аек пристроится получится еще на сезон
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Burtaze
1750877102
Ну вот.. пусть спартак сразу и забирает жемалетдинова.. а то турки заберут.. А спартак будет цену узнавать.. как на зайнутдинова.. а турки они хитрые.. всё выше рыночной стоимости..
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