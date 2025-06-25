ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов официально покинули ЦСКА.
Армейцы не продлили контракты с обоими полузащитниками.
«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих🔴🔵
Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание FONBET Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» – написала клубная пресс-служба.
- Пьянич и Жемалетдинов присоединились к ЦСКА в прошлом году.
- Босниец сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- На счету Жемалетдинова 29 игр, 2 гола и 4 результативные передачи.
Источник: телеграм-канал ЦСКА