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  • Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое»

Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал увольнение Марко Николича из «Локомотива» в 2021 году.

– Когда Николич уходил из «Локомотива», ты попрощался с ним словами «Тренер, уверен, что ещe поработаем». Была чуйка?

– Мы всегда были на связи, поздравляли друг друга с праздниками. Рад, что так получилось, что снова работаем вместе. Видимо, я тогда что-то знал.

То увольнение Марко – самое несправедливое, что я видел. Ровно как и с Юрием Палычем Сeминым поступили не очень хорошо.

  • Николич был в «Локо» в 2020-2021 годах.
  • Марко вернулся в РПЛ летом 2024 года – в ЦСКА.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.

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Источник: «Чемпионат»

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17.02.2025 09:41
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Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1739775105
Такоё везде в командах
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Интерес
1739778793
Теперь вы счастливо воссоединились! А что в итоге,а,"нападающий"(прости господи...)?
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