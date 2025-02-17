Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал увольнение Марко Николича из «Локомотива» в 2021 году.

– Когда Николич уходил из «Локомотива», ты попрощался с ним словами «Тренер, уверен, что ещe поработаем». Была чуйка?

– Мы всегда были на связи, поздравляли друг друга с праздниками. Рад, что так получилось, что снова работаем вместе. Видимо, я тогда что-то знал.

То увольнение Марко – самое несправедливое, что я видел. Ровно как и с Юрием Палычем Сeминым поступили не очень хорошо.