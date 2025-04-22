Агент оценил ситуацию с контрактом Жемалетдинова с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сказал, что игрок, скорее всего, продлит контракт с клубом.

«У нас были встречи с «армейским» руководством. Думаю, все будет нормально и, скорее всего, мы продлим соглашение. Думаю, это должно произойти до конца сезона, потому что затягивать неинтересно ни клубу, ни нам как стороне игрока», – сказал Кузьмичев.