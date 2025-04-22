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Агент оценил ситуацию с контрактом Жемалетдинова с ЦСКА

Сегодня, 13:27

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сказал, что игрок, скорее всего, продлит контракт с клубом.

«У нас были встречи с «армейским» руководством. Думаю, все будет нормально и, скорее всего, мы продлим соглашение. Думаю, это должно произойти до конца сезона, потому что затягивать неинтересно ни клубу, ни нам как стороне игрока», – сказал Кузьмичев.

  • Контракт 28-летнего Жемалетдинова с ЦСКА истекает 30 июня.
  • В этом сезоне игрок провел за красно-синих 25 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жемалетдинов Рифат
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