Агент оценил ситуацию с контрактом Жемалетдинова с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сказал, что игрок, скорее всего, продлит контракт с клубом.
«У нас были встречи с «армейским» руководством. Думаю, все будет нормально и, скорее всего, мы продлим соглашение. Думаю, это должно произойти до конца сезона, потому что затягивать неинтересно ни клубу, ни нам как стороне игрока», – сказал Кузьмичев.
- Контракт 28-летнего Жемалетдинова с ЦСКА истекает 30 июня.
- В этом сезоне игрок провел за красно-синих 25 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
Источник: РИА «Новости»