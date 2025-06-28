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Агент заявил о невостребованности Жемалетдинова в России

Сегодня, 16:51

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал уход игрока из ЦСКА.

– Поговорим еще об одном вашем клиенте. ЦСКА не предложил новое соглашение Рифату Жемалетдинову.

– Это точно не стало для нас неожиданностью. Мы объективно оценивали ситуацию. Рифата приглашал в ЦСКА Марко Николич, который знал его по совместной работе в «Локо». Сейчас пришел новый тренер со своими взглядами; возможно, со своими кандидатами на эту позицию.

– Но, согласитесь, минувший сезон в исполнении Жемалетдинова нельзя назвать выдающимся: 2+4 в 24 матчах в РПЛ.

– Конечно, невыдающийся сезон. Рифат перешел в ЦСКА, набрал форму и выглядел очень хорошо. Но потом, к сожалению, получил травму. И после возвращения в строй не убедил своей игрой руководство армейского клуба. Контракт ему не предложили.

– При этом в его активе всего один полный матч. Последствия тяжелой травмы по-прежнему дают о себе знать?

– Да, его возвращение в футбол после той травмы получилось не самым простым. Тем не менее Марко (Николич), зная игровые возможности Рифата, мог где-то немного потерпеть. Но для руководства клуба, нового главного тренера, видимо, это было уже неприемлемым. Значит, рассматривают на этой позиции других исполнителей.

– 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса?

– Похоже, этот трансфер состоится. Но, думаю, решение по Рифату было принято и с учетом того, что бразильский новичок может в ЦСКА и не появиться.

– Вы говорили, что у Жемалетдинова есть варианты в Турции. А клубы РПЛ на вас не выходили?

– Нет. Пока ни одного предложения из России по нему нет. Никакой конкретики. В Турции есть клуб, который проявил интерес к полузащитнику. Мы сейчас с ним разговариваем. Какие-то детали появятся позже.

  • В прошлом сезоне 28-летний Жемалетдинов провeл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
  • Срок контракта игрока с ЦСКА истекал 30 июня.
  • В активе Жемалетдинова 9 матчей, гол за сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Жемалетдинов Рифат
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