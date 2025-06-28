Агент заявил о невостребованности Жемалетдинова в России

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал уход игрока из ЦСКА.
– Поговорим еще об одном вашем клиенте. ЦСКА не предложил новое соглашение Рифату Жемалетдинову.
– Это точно не стало для нас неожиданностью. Мы объективно оценивали ситуацию. Рифата приглашал в ЦСКА Марко Николич, который знал его по совместной работе в «Локо». Сейчас пришел новый тренер со своими взглядами; возможно, со своими кандидатами на эту позицию.
– Но, согласитесь, минувший сезон в исполнении Жемалетдинова нельзя назвать выдающимся: 2+4 в 24 матчах в РПЛ.
– Конечно, невыдающийся сезон. Рифат перешел в ЦСКА, набрал форму и выглядел очень хорошо. Но потом, к сожалению, получил травму. И после возвращения в строй не убедил своей игрой руководство армейского клуба. Контракт ему не предложили.
– При этом в его активе всего один полный матч. Последствия тяжелой травмы по-прежнему дают о себе знать?
– Да, его возвращение в футбол после той травмы получилось не самым простым. Тем не менее Марко (Николич), зная игровые возможности Рифата, мог где-то немного потерпеть. Но для руководства клуба, нового главного тренера, видимо, это было уже неприемлемым. Значит, рассматривают на этой позиции других исполнителей.
– 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса?
– Похоже, этот трансфер состоится. Но, думаю, решение по Рифату было принято и с учетом того, что бразильский новичок может в ЦСКА и не появиться.
– Вы говорили, что у Жемалетдинова есть варианты в Турции. А клубы РПЛ на вас не выходили?
– Нет. Пока ни одного предложения из России по нему нет. Никакой конкретики. В Турции есть клуб, который проявил интерес к полузащитнику. Мы сейчас с ним разговариваем. Какие-то детали появятся позже.
- В прошлом сезоне 28-летний Жемалетдинов провeл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
- Срок контракта игрока с ЦСКА истекал 30 июня.
- В активе Жемалетдинова 9 матчей, гол за сборную России.