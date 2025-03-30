В ЦСКА рассказали, как поздравят Акинфеева с 22-летием со дня дебюта

Футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:0).
– Крайне позитивно оценю матч, потому что мы выиграли и продвинулись дальше по турнирной таблице.
Отсутствие Матвея Кисляка? Матвей – очень хороший игрок, он прибавляет в последнее время очень сильно. Как видите, у нас и без него тоже много людей, которые хорошо себя проявляют.
– Игорь Акинфеев угостил раками?
– Конечно.
– Вы успели Игоря поздравить с 22-летием со дня дебюта?
– Нет, я думаю, после выходного поздравим, через коридорчик пропустим, ха-ха.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Москвичи идут на 5-м месте.
- Следующий соперник – «Динамо».
Источник: Sport24