В ЦСКА рассказали, как поздравят Акинфеева с 22-летием со дня дебюта

Футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:0).

– Крайне позитивно оценю матч, потому что мы выиграли и продвинулись дальше по турнирной таблице.

Отсутствие Матвея Кисляка? Матвей – очень хороший игрок, он прибавляет в последнее время очень сильно. Как видите, у нас и без него тоже много людей, которые хорошо себя проявляют.

– Игорь Акинфеев угостил раками?

– Конечно.

– Вы успели Игоря поздравить с 22-летием со дня дебюта?

– Нет, я думаю, после выходного поздравим, через коридорчик пропустим, ха-ха.