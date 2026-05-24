  • Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг

Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг

Сегодня, 14:27

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев не видит в команде игроков, готовых для игры в топ-лигах.

– Кто из «Спартака» готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов?

– На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб – в Испанию, Германию, тем более Англию. Не вижу таких футболистов. Много говорили об Угальде, но ему не хватает стабильности: может выдать серию, а может раствориться. Максименко тоже не готов. Российские игроки «Спартака» – навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5.

– Любой футболист стартового состава «Спартака» 90-х или начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб. Сейчас уровень российского футбола снизился?

– Сейчас нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски. Большая удача была, что Видич приехал в «Спартак» – игрок мирового класса, который ушел потом в «Манчестер Юнайтед».

А если брать 90-е – многие могли уехать. Тот же Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Андрей Тихонов мог поехать в любой топ-чемпионат, Титов – выиграть Лигу чемпионов с каким-нибудь клубом. Не то что уровень чемпионата снизился – просто стало мало таких звездочек.

Батраков есть, должен окрепнуть, Сперцян в «Краснодаре», Кисляк в ЦСКА – они могут вырасти в топовых игроков. Раньше индивидуально сильных на своих позициях ребят было больше. Но чемпионат не стал слабее – по скорости он даже выше, чем в наше время. Просто раньше было больше техничных индивидуальностей, поэтому игра смотрелась ярче. Глобально ничего сильно не просело.

Главное, чтобы финал [FONBET Кубка России] получился интересным и красивым. Я уверен, что таким он и будет.

  • Сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка.
  • Transfermarkt считает самым дорогим футболистом красно-белых полузащитника Жедсона Фернандеша, которого оценивает в 18 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар Спартак Бояринцев Денис
