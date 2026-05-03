Акинфеев назвал лучшего футболиста ЦСКА в проигранном матче с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев определил лучшего футболиста команды в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита». Им капитан признал защитника Кирилла Данилова.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Не хочется перехваливать Кирилла, а скорее подбодрить. Не сбавляй темп, а мы будем помогать всем, чем можем», – написал Акинфеев.