РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над ЦСКА (3:1) и вышел на 1-е место

«Зенит» в 28-м туре РПЛ победил на выезде ЦСКА. Москвичи вели в счете, но преимущество не удержали.

У «Зенита» забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев. У ЦСКА отличился воспитанник петербургского футбола Иван Обляков.

«Зенит» вышел на первое место, опередив «Краснодар», но у команды Мурада Мусаева есть матч в запасе. ЦСКА упустил шанс подняться в топ-5.

У ЦСКА пять матчей без побед подряд. Впереди кубковая встреча со «Спартаком»(6 мая).

«Зенит» не проигрывает в основное время 11 встреч подряд.

ЦСКА не побеждает «Зенит» в Москве в РПЛ с 2023 года.