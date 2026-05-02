  • РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над ЦСКА (3:1) и вышел на 1-е место

РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над ЦСКА (3:1) и вышел на 1-е место

2 мая, 20:55
140

«Зенит» в 28-м туре РПЛ победил на выезде ЦСКА. Москвичи вели в счете, но преимущество не удержали.

У «Зенита» забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев. У ЦСКА отличился воспитанник петербургского футбола Иван Обляков.

«Зенит» вышел на первое место, опередив «Краснодар», но у команды Мурада Мусаева есть матч в запасе. ЦСКА упустил шанс подняться в топ-5.

У ЦСКА пять матчей без побед подряд. Впереди кубковая встреча со «Спартаком»(6 мая).

«Зенит» не проигрывает в основное время 11 встреч подряд.

ЦСКА не побеждает «Зенит» в Москве в РПЛ с 2023 года.

Россия. Премьер-лига. 28 тур
ЦСКА - Зенит - 1:3 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Обляков, 5 (с пенальти); 1:1 - И. Дивеев, 30; 1:2 - А. Соболев, 51; 1:3 - Л. Энрике, 60.
KPCC-SPB
1777744578
с волевой победой нас братья! Зенит будет Чемпион! за Питер!
БеZуМныЙ
1777744592
Деклассировали коней.
Semenycch
1777744606
Зенит в этом матче порхал как бабочка, жалил как пчела!
BRO_football
1777744624
Сборище мудаков кривоногих!
Desma
1777744684
Зенит с победой! Победили на классе. Энрике лихо посадил на жопу защитника коней. Такое мог проделывать только Гарринча.
ПалкоВводецъ007
1777744694
Мощно Зенит раскатал коников. Как говорится без шансов. Гыгыгы
Император Бомжей
1777744738
Будем честны парни, ЦСКА сегодня был мёртвый
Persona_non_Grata
1777744794
Разница в классе команд очень заметна! Получив на халяву гандикап, ЦСКА ну совсем не смогли это использовать!...
Semenycch
1777744821
В этом матче у игроков Зенита получалось многое! И прекрасный удар в ближний угол Дивеева и дельфин Соболева и посадка на пятую точку соперника Луисом Энрике и сухой лист Глушенкова и первый пас Барриоса, но больше всего удивил Соболев, раздающий отличные передачи!
Цугундeр
1777744859
Лошадиный столбняк не вызвал жалости у питерских ветеринаров. Три красивых гола.Полное,к своему же удивлению, преимуществоЗенита. А,ну и му.дак комментатор..)
