РПЛ. «Зенит» добился волевой победы над ЦСКА (3:1) и вышел на 1-е место

«Зенит» в 28-м туре РПЛ победил на выезде ЦСКА. Москвичи вели в счете, но преимущество не удержали.
У «Зенита» забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев. У ЦСКА отличился воспитанник петербургского футбола Иван Обляков.
«Зенит» вышел на первое место, опередив «Краснодар», но у команды Мурада Мусаева есть матч в запасе. ЦСКА упустил шанс подняться в топ-5.
У ЦСКА пять матчей без побед подряд. Впереди кубковая встреча со «Спартаком»(6 мая).
«Зенит» не проигрывает в основное время 11 встреч подряд.
ЦСКА не побеждает «Зенит» в Москве в РПЛ с 2023 года.
Россия. Премьер-лига. 28 тур
ЦСКА - Зенит - 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 - И. Обляков, 5 (с пенальти); 1:1 - И. Дивеев, 30; 1:2 - А. Соболев, 51; 1:3 - Л. Энрике, 60.
