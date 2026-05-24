Шаронов высказался о будущем в «Динамо»

Тренер «Динамо» Роман Шаронов ответил на вопрос о возможном уходе из команды после увольнения Ролана Гусева с поста главного тренера.

«Я не хочу комментировать все новости, связанные с моим уходом из «Динамо», в этом нет смысла. Всe, что я могу сказать, это подтвердить слова Ролана Александровича, что тот период, который мы проработали вместе – мы показали определeнный результат.

Я пришeл к Гусеву в тренерский штаб с определeнной целью, я о ней говорил. Поэтому нет смысла ничего нового говорить. Всe, что я могу прокомментировать, что с этим тренерским штабом мы показали определeнный уровень, вот и всe. А по результату смотрите и судите сами, – сказал Шаронов.

По данным источника, Шаронов не войдeт в новый тренерский штаб бело-голубых.