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    Роман Шаронов

    Тренер
    Имя Роман
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шаронов
    Команда СКА-Хабаровск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 сентября 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    06.03.2023 Балтика 2 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 21 тур
    12.03.2023 СКА-Хабаровск 0 : 1 Динамо Мх Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА-Хабаровск 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.10.2022 Динамо Вл 1 : 0 СКА-Хабаровск
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