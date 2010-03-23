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Роман Шаронов
Роман Шаронов
Россия
8 сентября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Гусев представил тренерский штаб в «Ахмате»
2 ноября
3
Шаронов прокомментировал трансфер Батракова в «Барселону»
17 октября
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
28 августа
2
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
25 мая
2
Шаронов высказался о будущем в «Динамо»
24 мая
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
22 мая
8
Тренер «Динамо» выложил видео с падениями игроков «Зенита»: «Еще есть дух игры!»
23 марта
10
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
20 марта
4
Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет»
6 февраля
4
Гусев рассказал, чем будут заниматься Жирков и Шаронов в тренерском штабе «Динамо»
15 января
1
Мостовой – о назначениях в клубе РПЛ: «Жалко, что меня не позвали»
11 января
4
Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в «Динамо»
10 января
1
Жирков и Шаронов вошли в штаб московского клуба РПЛ
10 января
1
Шаронов близок к возвращению в РПЛ спустя 6 лет
2025.12.27 12:15
1
Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно
2025.09.09 18:49
4
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
2025.08.11 19:57
Шаронов отреагировал на смерть Оззи Осборна
2025.07.23 14:08
2
Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь
2025.07.01 21:37
1
Шаронов объяснил желание «Зенита» купить Даку
2025.06.13 10:47
1
Шаронов прокомментировал переход Хвичи в «ПСЖ»
2025.01.18 13:59
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
2025.01.01 23:23
2
Рахимов ответил Шаронову, назвавшему «Рубин» середняком
2024.12.21 00:36
5
Шаронов назвал клуб с самой организованной атакой в РПЛ
2024.12.20 11:17
Шаронов: «У «Локомотива» появляются воспитанники, а у «Зенита» почему-то нет»
2024.12.20 09:47
7
Шаронов выявил разницу в футболе «Спартака» при Станковиче и Абаскале
2024.08.17 12:06
1
Фото
Шаронов отправлен в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск»
2024.05.31 09:25
Тренер «СКА-Хабаровска»: «Мы были сильнее «Динамо»
2024.04.02 20:46
1
Видео
Тренер Первой лиги прервал пресс-конференцию из-за звонка жены
2023.08.14 11:32
5
Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск»
2023.01.16 21:28
1
Шаронов: «Многие восхищаются Абаскалем, но я пока не вижу у «Спартака» цельной игры»
2022.12.27 12:11
13
1
2
3
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
2
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
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