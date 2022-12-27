Роман Шаронов
Тренер
|Имя
|Роман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шаронов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 сентября 1976
|Имя
|Роман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шаронов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 сентября 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Балтика
|2 : 0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 21 тур
|12.03.2023
|СКА-Хабаровск
|0 : 1
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|05.10.2022
|Динамо Вл
|1 : 0
|СКА-Хабаровск