Мостовой – о назначениях в клубе РПЛ: «Жалко, что меня не позвали»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначения Юрия Жиркова и Романа Шаронова помощниками главного тренера «Динамо».

«Сегодня Юру [Жиркова] видел и сказал ему: «Молодец, хороший вариант!» Что могу сказать: жалко, что меня Гусев в тренерский штаб не позвал! [Смеeтся]. Я бы согласился! Почему бы и нет? Все же соглашаются!

На приглашение Шаронова и Жиркова смотрю позитивно. Самому «Динамо» уже терять нечего, всe, что можно было, они уже упустили в чемпионате. Поэтому большого риска не предвидится, команда сильная, ещe поднимется», – сказал Мостовой.