  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о назначениях в клубе РПЛ: «Жалко, что меня не позвали»

Мостовой – о назначениях в клубе РПЛ: «Жалко, что меня не позвали»

Вчера, 17:36
4

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначения Юрия Жиркова и Романа Шаронова помощниками главного тренера «Динамо».

«Сегодня Юру [Жиркова] видел и сказал ему: «Молодец, хороший вариант!» Что могу сказать: жалко, что меня Гусев в тренерский штаб не позвал! [Смеeтся]. Я бы согласился! Почему бы и нет? Все же соглашаются!

На приглашение Шаронова и Жиркова смотрю позитивно. Самому «Динамо» уже терять нечего, всe, что можно было, они уже упустили в чемпионате. Поэтому большого риска не предвидится, команда сильная, ещe поднимется», – сказал Мостовой.

  • 23 декабря Ролан Гусев утвержден в должности главного тренера «Динамо».
  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Жирков Юрий Шаронов Роман Гусев Ролан Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768143051
Он как будто понял, что в 2026 году, пора заканчивать вы... я, а то можно и без работы остаться. Думаю, он стал скромнее за последнее, потому, что нужны бабки и работа, хотя бы уже помощником )))
Ответить
Цугундeр
1768144062
Хорошо, что послали..
Ответить
sochi-2013
1768145544
"Самому «Динамо» уже терять нечего, всe, что..."РПЛ разгоняют после завершения сезона? Вот из-за таких дебилов, не думающих о перспективе, у нас и нет футбола!
Ответить
evgevg13
1768148087
Шут плаксивый
Ответить
