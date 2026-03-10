Рабинер назвал «реального» капитана «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что капитаном «Спартака» должен быть полузащитник Наиль Умяров.
«А Умяров – реальный капитан, что за эту весну Хуан Карлос Карседо, надеюсь, поймет», – написал Рабинер.
- «Спартак» купил Умярова у «Чертаново» в январе 2019 года за 300 тысяч евро. С тех пор Наиль провел за красно-белых 190 матчей, отметился пятью забитыми мячами, сделал семь результативных передач.
- Контракт 25-летнего футболиста действует до лета 2029 года. Умяров стоит 7 миллионов евро. Агент игрока Герман Ткаченко говорил о потенциальном отъезде спортсмена в Европу.
- На счету Умярова четыре матча за сборную России.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера