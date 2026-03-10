Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рабинер назвал «реального» капитана «Спартака»

10 марта, 08:45
3

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что капитаном «Спартака» должен быть полузащитник Наиль Умяров.

«А Умяров – реальный капитан, что за эту весну Хуан Карлос Карседо, надеюсь, поймет», – написал Рабинер.

  • «Спартак» купил Умярова у «Чертаново» в январе 2019 года за 300 тысяч евро. С тех пор Наиль провел за красно-белых 190 матчей, отметился пятью забитыми мячами, сделал семь результативных передач.
  • Контракт 25-летнего футболиста действует до лета 2029 года. Умяров стоит 7 миллионов евро. Агент игрока Герман Ткаченко говорил о потенциальном отъезде спортсмена в Европу.
  • На счету Умярова четыре матча за сборную России.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1773122052
Умяров реальный мешок, как Максименко и Денисов, который играет один нормальный матч за сезон и когда это уже дойдет до руководства
Ответить
SLADE2019
1773135523
Рабинер, что у Спартака одна проблема осталась, кто повязку наденет? Сдурел, тв совсем. Всю оборонительную линию менять надо, а он переживает за Умярова. Да ему хоть на обе руки и обе ноги повязки нацепи, он как был мешком, так им и останется.
Ответить
zigbert
1773138069
Из российских игроков Умяров наиболее подходит к этой роли.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 