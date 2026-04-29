Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостового рассмешило высказывание Дивеева

Вчера, 20:56
6

Александр Мостовой отреагировал на резонансное заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ».

«Так смешно это всe... Я немножко обобщу и скажу так, как я говорю всю свою карьеру футбольную и всю свою послефутбольную жизнь: ребята, в футболе давным-давно всe придумано!

В футбол играют все одинаково, по тем же правилам. Правила одни и те же. Одна команда должна, чтобы выиграть, забить на один мяч больше, чем другая.

В плей-офф Лиги чемпионов играют сильнейшие, а в квалификации и на групповом этапе есть много обычных команд.

Везде будут сложности, если против тебя играют такие команды, как «ПСЖ», «Бавария» и «Реал». Я везде играл, везде было трудно, если против тебя играет защитник уровня Фернандо Йерро или Роберто Карлоса.

А это всe кухонные разговоры, я не придаю значения таким высказываниям и тому, где легче, а где сложнее. В среднем, согласитесь, уровень команд Лиги чемпионов повыше, чем в РПЛ. Это однозначно. Не только выше, чем в РПЛ, но и в Ла Лиге, в АПЛ. Конечно, выше. Намного выше.

Не забывайте, что у нас иностранцы во всех командах есть по семь, по десять человек. Не забывайте, что «Краснодар» становится чемпионом тогда, когда в составе 10 иностранцев. И попробуй убери этих иностранцев.

Они кричали, что хотят выигрывать чемпионат своими воспитанниками. И единственный раз, когда выиграли, и может второй сейчас, когда в составе 10 иностранцев. И так же «Зенит» шесть раз становился чемпионом, когда было два-три русских игрока у них.

Но нам сейчас трудно оценить уровень наших футболистов. Они в своeм кругу вроде что-то показывают, а потом раз сборная играет с более-менее средней командой, и мы уже всe, сдулись. И при этом мы всегда дома играем», – заявил Мостовой.

  • 26-летний Дивеев ни разу не играл в Лиге чемпионов.
  • В 2019-2020 годах он провел 12 матчей за ЦСКА в Лиге Европы – 1 победа, 5 ничьих, 6 поражений.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Дивеев Игорь Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1777486297
Дивеев вообще неодупляет где находится и что делает.
Ответить
Император 1
1777488269
Ты ещё смешнее
Ответить
алдан2014
1777506756
Самое интересное,что эти Дивеевы глупы до безобразия,для них авторитетны сказки Феди. Но очень хотят выглядеть пупами земли. Напомню про дельфина,в этом ещё и гонору не меряно
Ответить
ilya-ilya-google
1777508529
Наконец-то царь что-то адекватное сказал
Ответить
zigbert
1777531453
Ну что с него взять если у Дивеева нет ни одного матча в ЛЧ.
Ответить
Интерес
1777531635
Понятное дело, что когда условный "Ватник" играет с условным"Кирзачом" в РПЛ с счётом 5-4,то это "дворовый футбол",а если ПСЖ и "Бавария"-то это "футбол высочайшего класса".Практически -безошибочный,как в приступе слюноотделения писали местные футбольные евролюбы.
Ответить
Мостового рассмешило высказывание Дивеева
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 