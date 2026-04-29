Мостового рассмешило высказывание Дивеева

Александр Мостовой отреагировал на резонансное заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ».

«Так смешно это всe... Я немножко обобщу и скажу так, как я говорю всю свою карьеру футбольную и всю свою послефутбольную жизнь: ребята, в футболе давным-давно всe придумано!

В футбол играют все одинаково, по тем же правилам. Правила одни и те же. Одна команда должна, чтобы выиграть, забить на один мяч больше, чем другая.

В плей-офф Лиги чемпионов играют сильнейшие, а в квалификации и на групповом этапе есть много обычных команд.

Везде будут сложности, если против тебя играют такие команды, как «ПСЖ», «Бавария» и «Реал». Я везде играл, везде было трудно, если против тебя играет защитник уровня Фернандо Йерро или Роберто Карлоса.

А это всe кухонные разговоры, я не придаю значения таким высказываниям и тому, где легче, а где сложнее. В среднем, согласитесь, уровень команд Лиги чемпионов повыше, чем в РПЛ. Это однозначно. Не только выше, чем в РПЛ, но и в Ла Лиге, в АПЛ. Конечно, выше. Намного выше.

Не забывайте, что у нас иностранцы во всех командах есть по семь, по десять человек. Не забывайте, что «Краснодар» становится чемпионом тогда, когда в составе 10 иностранцев. И попробуй убери этих иностранцев.

Они кричали, что хотят выигрывать чемпионат своими воспитанниками. И единственный раз, когда выиграли, и может второй сейчас, когда в составе 10 иностранцев. И так же «Зенит» шесть раз становился чемпионом, когда было два-три русских игрока у них.

Но нам сейчас трудно оценить уровень наших футболистов. Они в своeм кругу вроде что-то показывают, а потом раз сборная играет с более-менее средней командой, и мы уже всe, сдулись. И при этом мы всегда дома играем», – заявил Мостовой.