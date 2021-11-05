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    Фернандо Йерро

    Тренер
    Имя Фернандо
    Фамилия Йерро
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Испания 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.06.2018 Португалия 3 : 3 Испания
    20.06.2018 Иран 0 : 1 Испания
    25.06.2018 Испания 2 : 2 Марокко
    01.07.2018 Испания 1(3) : 1(4) Россия
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