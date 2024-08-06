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Фернандо Йерро
Фернандо Йерро
Испания
23 марта 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Холанд встретился с Роналду
2024.08.06 21:52
2
«Аль-Наср» ведет переговоры с капитаном «Реала»
2024.06.06 11:59
1
Фото
Экс-капитан «Реала» стал спортивным директором «Аль-Насра»
2024.06.04 22:55
Роналду хочет, чтобы экс-капитан «Реала» стал спортивным директором «Аль-Насра»
2024.04.05 13:54
Винисиус – 3-й игрок в истории «Реала», забивший в 100-м и 200-м матчах за клуб
2023.02.03 19:16
Сын Цымбаларя: «Когда папа забил со штрафного «Реалу», Йерро после матча сказал: «В следующем году ты у нас»
2021.11.05 12:15
5
Radio Marca: Йерро может возглавить сборную Эквадора
2019.10.16 01:35
Йерро: «Таким, как Головин, найдется место в Ла Лиге»
2019.09.14 13:17
7
Йерро: «Открыт для предложений из России»
2019.09.12 23:58
7
Иньеста: «У меня не лучшие воспоминания о чемпионате мира в России»
2018.11.24 10:45
5
Луис Энрике возглавит сборную Испании
2018.07.09 08:05
7
Йерро покинул посты главного тренера сборной Испании и спортивного директора федерации
2018.07.08 14:38
2
Хави и Роберто Мартинес – кандидаты на пост главного тренера Испании
2018.07.04 07:31
3
Коке: «Лопетеги был лидером этой команды»
2018.07.03 09:02
7
Йерро: «Не хочу оценивать сборную России, но всего ей доброго»
2018.07.02 00:24
25
Йерро: «В поражении от России вините меня»
2018.07.01 23:25
5
Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»
2018.07.01 22:36
13
Йерро: «Не думаю, что можно говорить о провале или крахе Испании»
2018.07.01 21:52
5
Йерро: «Де Хеа сыграет с Россией»
2018.06.29 22:19
1
AS: Йерро выбрал игроков для серии послематчевых пенальти с Россией
2018.06.29 01:35
9
Кобелев: «России повезло сыграть в 1/8 финала с Испанией, а не с Португалией»
2018.06.27 08:17
9
Йерро: «Россия может создать нам большие проблемы»
2018.06.26 01:24
17
Йерро: «На ЧМ-2010 Испания проиграла первый матч. Никто не верил, что мы станем чемпионами»
2018.06.24 21:28
1
Тренер сборной Испании Йерро: «Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков»
2018.06.16 06:52
6
Йерро: «Ошибки Де Хеа? У игроков бывают плохие матчи»
2018.06.16 00:02
1
Йерро: «Упущенная победа? У Португалии есть Роналду, который делает такое»
2018.06.15 23:29
9
Йерро: «Очень доволен своей командой в игре с португальцами»
2018.06.15 23:05
Йерро – о матче с Португалией: «Менять что-то в этой ситуации просто невозможно»
2018.06.15 08:43
1
Рамос: «Завтра для нас начинается ЧМ, а мы будто в похоронном бюро»
2018.06.15 00:17
4
Ловчев: «Лопетеги повел себя неправильно. Но и федерация не права»
2018.06.14 08:54
8
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