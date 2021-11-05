Сын Цымбаларя: «Когда папа забил со штрафного «Реалу», Йерро после матча сказал: «В следующем году ты у нас»

Олег Цымбаларь, сын экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал о несостоявшемся переходе отца в «Реал».

«Как бы смешно не казалось, но предложение «Реала» было последним из Европы. Об этом он узнал, как приехал с отпуска. Мы тогда были в Таиланде. То ли юрист, то ли бухгалтер сказал: «Илюш, за тобой из «Реала» приезжали». Говорит: «Да ладно?» – «Ну да».

Фернандо Йерро после матча, когда папа забил со штрафного, в подтрибунке сказал: «В следующем году ты у нас». Папа ответил: «Ага, обязательно. Да хорош прикалываться». Не поверил, хотя потом реально приезжали представители «Реала», но не договорились со «Спартаком», – рассказал Олег Цымбаларь в интервью «Голу».

Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год.

28 декабря 2013 года он скончался от инфаркта миокарда в возрасте 44 лет.

История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел