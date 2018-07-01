Йерро: «В поражении от России вините меня»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) призвал сложить всю ответственность за результат на него.

– Если Вас оставят тренером, продолжите работать со сборной?

– Сейчас меня это не беспокоит. Нужно разделить со страной эту боль, мы привезли сюда самых лучших игроков, но не добились цели.

При Хулене Лопетеги мы не проиграли ни одного матча из двух десятков, все шло хорошо, а потом… Но не могу ни в чем упрекнуть футболистов.

Я возглавил сборную за три дня до старта – вините меня. Я поставил на кон свою репутацию – и я в ответе.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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