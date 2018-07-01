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Йерро: «В поражении от России вините меня»

1 июля 2018, 23:25
5

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) призвал сложить всю ответственность за результат на него.

– Если Вас оставят тренером, продолжите работать со сборной?

– Сейчас меня это не беспокоит. Нужно разделить со страной эту боль, мы привезли сюда самых лучших игроков, но не добились цели.

При Хулене Лопетеги мы не проиграли ни одного матча из двух десятков, все шло хорошо, а потом… Но не могу ни в чем упрекнуть футболистов.

Я возглавил сборную за три дня до старта – вините меня. Я поставил на кон свою репутацию – и я в ответе.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Испания. Примера Испания Россия Йерро Фернандо
Комментарии (5)
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zabor4ik
1530477629
Уважаемый Йерро, многие знают, что тебя назначили в сборную как козла отпущения(извиняюсь за грубость), поэтому не не нужно дежурных фраз.....
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mikitka
1530479273
ЗА ЧТО ВИНИТЬ?! СПАСИБО ТЕБЕ, ФЕРНАНДО, И НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!
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aaaaahhhh
1530479546
не буду:))
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Par Mezan
1530479627
Да имя у него такое Ю́лен[1] Лопете́ги Арго́те !!! Чего не Лопетеги, а Фернандо Йерро подставили? Ай-яй, мутняки!
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19831170
1530503580
Красавчик! Слова настоящего мужика.
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