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    Йерро: «В поражении от России вините меня»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) призвал сложить всю ответственность за результат на него.

    – Если Вас оставят тренером, продолжите работать со сборной?

    – Сейчас меня это не беспокоит. Нужно разделить со страной эту боль, мы привезли сюда самых лучших игроков, но не добились цели.

    При Хулене Лопетеги мы не проиграли ни одного матча из двух десятков, все шло хорошо, а потом… Но не могу ни в чем упрекнуть футболистов.

    Я возглавил сборную за три дня до старта – вините меня. Я поставил на кон свою репутацию – и я в ответе.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2018 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 июля 2018, 06:53

      Красавчик! Слова настоящего мужика.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 июля 2018, 00:13

      Да имя у него такое Ю́лен[1] Лопете́ги Арго́те !!! Чего не Лопетеги, а Фернандо Йерро подставили? Ай-яй, мутняки!

      1
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 2 июля 2018, 00:12

      не буду:))

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      Рейтинг: +489

      mikitka 2 июля 2018, 00:07

      ЗА ЧТО ВИНИТЬ?! СПАСИБО ТЕБЕ, ФЕРНАНДО, И НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!

      2
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 1 июля 2018, 23:40

      Уважаемый Йерро, многие знают, что тебя назначили в сборную как козла отпущения(извиняюсь за грубость), поэтому не не нужно дежурных фраз.....

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