«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Герои, радость и скорый вылет.

Мы шли со стадиона дикой толпой. Испанцы смешивались с россиянами и не подавали никаких эмоций. Болельщики высовывались из окон домов, на трассах гудели машины, а толпа орала. Кажется, что все жители Москвы сегодня выплеснули то, что когда-то откладывали на счастливый день. Счастье наступило. И не так важно, как сборная проведет следующую игру. Сейчас игроки сборной России – герои!

Дмитрий, отвечает за эмоции

«Это ******* [отлично], фантастика! ****** [неожиданно] просто. О-о-о-о-о! Это лучшая игра. Мы смотрели все три игры России, а эта самая лучшая из всех. Ребята молодцы, собрались. Отыграли на 120%. Все в этой сборной молодцы, все играли отлично»

Олег, гендиректор «Калуги»

«Очень понравилось. В принципе, я не рассчитывал на это. Знал, как играет сборная Испании. Очень сложно было сегодня предугадать нашу победу, но это здорово. Победили, потому что терпели. Вы знаете, есть такое понятие в футболе, как не везет. Вот испанцам сегодня реально не везло. Даже гол забили не они, а Игнашевич. Самое интересное в футболе: не забиваешь ты – забивают тебе. Это логика футбола. Черчесов – главный герой матча, потому что угадал, когда производить замены. Он сделал это вовремя, хотя раньше за ним этого не водилось»

Александр, реалист

«Игра очень понравилась, но не думал, что победим в пенальти. Думал, что в дополнительное время. Акинфей спас игру, но с такой игрой нам в четвертьфинале ничего не светит. Мы играли от обороны. Мяч был все время у испанцев – 75% владения. Мы с нашим ростом, если вы смотрели, на полголовы выше испанцев, но эти преимущества почему-то не используются. У испанцев все маленькие, но верткие. Мы пытались их взять на контратаках – в итоге два гола все-таки забили мы. Нам все-таки важно, чтобы команда атаковала. Поддерживать команду по такой игре очень тяжело – вы сами видели. Хотя игроки молодцы, когда просили стадион поддержать. Нашим игрокам прощается все, когда мы побеждаем»

Сергей и Егор, аналитики

«Столько эмоций, очень сложно сказать, какие. Россия заслужила это! Россия вперед! Акинфеев – главный герой матча. Спас команду в матче, спас команду в пенальти. России нужно было это чудо. Мы соскучились по чему-то особенному – такое нужно для каждого гражданина. Игра была примечательная, равная. Вы посмотрите, как до последнего бились испанцы, доминировали! Наши держали удар до последнего – выдержали два тайма, дополнительное время. Сначала думал, что хотя бы доиграем, потом – додержались бы. По пенальти такая чистая победа. Нам это очень нужно. И не только нам, но и для тех гостей, которые здесь. Это просто замечательно.

Есть такое понятие, как помощь земли. В нас никто не верит, но когда кто-то к нам приходит… Для меня сегодня был Сталинград. Я провел черту и сказал, что все. Вы, наверное, согласны, что такую игру российская команда не показывала давно. Вся аналитика говорила, что испанцы будут доминировать и не отдадут мяч. Они действительно доминировали, но наши держали оборону. Мы эффективно атаковали не хуже испанцев, а они – бывшие чемпионы мира! Эмоций сейчас… Вот как Баста поет: «Это самый чистый кайф!»

Сергей и Кристина, отвечают за точки

«Все очень круто. Акинфеев – это просто супер. Спасибо огромное нашей сборной за этот праздник. Сыграла хорошо вся команда, но Игорь хорош. Акинфеев поставил жирную точку на спине у испанцев!»

Алексей и Иван, любители Черышева

«Сумасшедшая игра была. Не сказал бы, что фееричная, но от финала мы в восторге. И от игры Акинфеева. Он – главный герой. Но любимый игрок все равно Денис Черышев»

Наталья, патриотка

«Шикарно, невероятно, потрясающе! Наши молодцы. Я не знаю, но у меня от эмоций тряслись руки. До сих пор как будто пьяная, вы знаете. Реально – такая стадия эйфории. О будущем сборной боюсь что-то говорить, но надеюсь, что дойдем хотя бы до полуфинала. Какой-то непонятный этот чемпионат: сборные сильнейшие вылетают. Наверное, русская земля на всех так действует»

Александр и Светлана, прогнозисты

«Нам очень понравилось – мы болели за наших! Мы вчера в баре с друзьями поспорили. Один сказал, что испанцы выиграют 2:0. Другой сказал – 3:1. Понимаю, что надо было переживать. Мы выиграли 2:1 (по пенальти) – я в это верил. Может быть, мы слабее испанцев, но настойчивее играли, не давали себя в обиду. Главный герой – Акинфеев. Хотя, наверное, тренер. Мужики за седьмой кружкой пива обсуждают тактику. Когда 12-я кружка – один тактик. Это же здорово, что болели за наших, верили»

Алексей из Тамбова

«Победа наших очень валидольная. Победили за счет характера, родной земли и болельщиков. Некоторые испанцы перешли к нам и за русских болели на трибунах – рядом с нами сидели даже. Испанцы бились в русскую стену, а ничего! Думаю, что четвертьфинал – последняя стадия, потому что очень сильные соперники. На этом чемпионате мира выигрывают команды. Индивидуально сильные игроки ничего не значат. Мы сегодня были командой и выиграли за счет сплоченности. Из игроков могу выделить Акинфеева и Дзюбу. Черчесов рано убрал Дзюбу – он боролся, навязывал. Мне кажется, процентов 90 единоборств выиграл. Смолов все проиграл. Но Черчесов молодец: счет останется, а игра уйдет»

Никита и Ксения, бегунки

«Сначала было тяжело. Казалось, что матч будет тяжелый и скучный – 20 минут катали туда-сюда. Понятное дело, что играли мы на контратаках. Испания напрягала оборону нашу, но пенальти вытащил. Никто не ожидал, но на самом деле молодцы: старались, бегали. Самое классное на этом чемпионате мира – наши футболисты начали бегать. Игорь тоже молодец»

Юлия, поклонница Акинфеева

«Это было очень круто. Сейчас даже не верится, но мы же знали, что победят. Потому что они классные. Мы любим Акинфеева! Все остальные тоже хорошие, но, боже, вы видели какой он? Самый классный!»

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