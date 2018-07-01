Да-да-да-да! Счастье!!!

ААААААААА!

Россия впервые в истории играла в плей-офф чемпионата мира. И сразу – против топ-сборной, с которой у нее очень гадкая история (6 матчей, 0 побед, 4 поражения).

Это историческое событие. Нам повезло: мы с вами видели это. Кто-то на стадионе, кто-то – через экран. Через много лет, когда мы расскажем об этом матче детям, то будем вспоминать его через конкретные факты.

Ниже – 9 ключевых тезисов.

1. Мы пропустили очень дурацкий гол. Сергей Игнашевич, которой должен быть самым опытным и надежным, криво сдержал Серхио Рамоса при стандарте и в итоге даже не увидел, как от него мяч залетел в ворота. После такого казалось – больше не поднимемся.

2. Испанцы просто на другом уровне владения и контроля мяча. Они доминировали, катали квадраты и, кажется, совсем не напрягались со всем этим. Единственный шанс России что-то решить в такой ситуации – включить упорство и дикое желание. И мы включали. В какой-то момент испанцы просто нервничали под таким давлением андердога и ошибались даже в рядовых ситуациях.

3. Станислава Черчесова два года критиковали за кучу вещей. Одна из них – непонятная организация игры в обороне. Перед самым ЧМ он вдруг поменял наигрываемую схему в 3 центральных защитника на классику с 2 центральными. Ок, привыкли в групповом этапе. Но на Испанию Черчесов снова выпустил троих центральных. Казалось, что это провальный ход. Оказалось, получилось только лучше. Даже Илья Кутепов регулярно творил мелкие героические действия. Автогол лидера Игнашевича не свел защиту с ума. И хотя мы регулярно зевали слишком быстрых испанцев, в целом впечатление от обороны получилось достойным.

4. Перед матчем Артем Дзюба выдал несколько мотивационных цитат. В их числе была мысль о том, что для россиян это – матч жизни, а для испанцев – просто очередная игра. Оказалось, что на самом матче именно сам Дзюба выступил ментальным вожаком сборной, который заряжал остальных и проталкивал эту важную идею. Он был дико упорным и дико старательным. В результате спасительный первый гол случился именно потому, что Артем постоянно искал шансы: удар головой случайно нашел руку Пике.

5. Это была не лучшая сборная Испании. У нее за день до ЧМ случился беспрецедентный скандал с увольнением тренера, а каждый матч группового этапа (даже против немотивированного Марокко) прошел с проблемами. В матче России испанцы ни разу за первые 45 минут не ударили по воротам и часто не знали, как распоряжаться гигантским преимуществом по владению, которое у них было.

6. Это, вероятно, скучнейший матч плей-офф ЧМ-2018. Потому что Испания тотально доминировала, но редко конвертировала это в моменты. А Россия не рисковала с героическим футболом, предпочитая выдавливать гиганта и долго-долго крутиться вокруг него, ища хоть какие-то возможности. Нейтральный зритель, наверняка, зевал и нырял глазами в смартфон. Но россияне знали: в сегодняшних реалиях только так мы и сможем вытащить главный матч жизни.

7. Акинфеев был в порядке. Все помнят: у Игоря случались проблемы в важных матчах. Но в этот раз он не дрогнул. Наоборот – пару раз очень здорово спас.

8. Когда Россия выстояла 90 минут, было только одно серьезное опасение: в дополнительном времени не хватит сил. С этим тоже все было отлично. Лишние полчаса Россия провела очень собрано и очень бодро, иногда даже устраивая покусывающие забеги в сторону Де Хеа.

9. Никто не верил. Но это случилось. Это чудо, счастье, слезы – что угодно. Но это – реальность.