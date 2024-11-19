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Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич
Завершил карьеру
14 июля 1979 (47)
#4 | Защитник
186 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких
2024.11.19 09:55
5
Игрок «Торпедо» Шустиков: «Всем очень нравится работать под руководством Игнашевича»
2019.06.22 21:10
2
Фото
Игнашевич возглавил «Торпедо»
2019.06.04 20:20
25
Колыванов покинул «Торпедо». На должность главного тренера претендует Игнашевич
2019.06.03 21:34
1
«Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Торпедо» М
2019.06.02 17:12
13
Слуцкий: «Самые большие яйца в российском футболе у Березуцких, Игнашевича и Вернблума»
2019.05.28 13:23
27
ЦСКА: «Благодарим Игнашевича за годы в команде и желаем успеха в тренерской карьере»
2019.05.28 12:45
7
Уткин: «Знаю, кого Игнашевич возьмет ассистентом к себе в команду. Это очень интригующе»
2019.05.21 14:50
10
Гончаренко: «Игнашевич и Вася Березуцкий могли бы еще поиграть»
2019.05.18 10:30
11
Игнашевич: «Во время работы с Газзаевым понял, что иногда тренер воспринимает футболиста как материал»
2019.05.17 16:19
3
Игнашевич покинул структуру ЦСКА. Он хочет самостоятельно тренировать
2019.05.17 10:00
20
Игнашевич: «Мамаев – Парфен Рогожин из «Идиота». Потратить последние деньги на шубу девушке – это про него»
2019.05.17 00:11
13
Игнашевич – о Семаке: «Рад, что у Сереги обошлось без первых блинов. Он на своем месте»
2019.05.16 22:33
12
«Оренбург» рассмотрит кандидатуру Игнашевича в случае увольнения Федотова
2019.03.12 18:57
11
Гончаренко: «ЦСКА не хватает мастодонтов – Березуцких, Игнашевича»
2019.02.12 19:20
6
Жамалетдинов – о словах про Слуцкого, Березуцких, Игнашевича: «Неверно интерпретировали. Налепили лишнего. Прошу прощения»
2019.02.08 23:06
11
Жамалетдинов: «Не расстроился, когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру. Они специфические люди»
2019.02.07 23:43
19
Тошич: «Сборная России на ЧМ удивила, а Игнашевич – вообще нет»
2019.02.01 12:59
2
Видео
ЦСКА опубликовал скетч с участием Игнашевича в образе капитана ГИБДД
2019.01.07 20:15
2
Черчесов: «До ЧМ-2018 не обсуждали с Акинфеевым, Самедовым, Жирковым и Игнашевичем их уход из сборной»
2018.12.25 15:31
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Гендиректор «Балтики»: «Игнашевич – кандидат на пост главного тренера нашей команды»
2018.12.14 15:14
8
Фото
«Балтика» – Игнашевичу: «Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?»
2018.12.14 12:37
3
Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков сыграют в прощальном матче за сборную России
2018.11.29 10:30
36
Уткин: «Игнашевич не летает бизнес-классом, не тратит деньги на себя, а отдает на благотворительность»
2018.11.21 21:18
11
Фото
«Нынешнее поколение не пьет и не курит. Руки все время заняты». Игнашевич пошутил по поводу футболистов и смартфонов
2018.11.21 18:33
7
Игнашевич: «Не могу поставить Модрича в один ряд с Месси и Роналду. Не видел ничего выдающегося»
2018.11.05 23:47
6
Игнашевич: «После ЧМ-2018 пустоты не было, была усталость»
2018.11.05 20:40
Футболка Игнашевича продана на аукционе за 27 тысяч
2018.10.09 11:05
24
Игнашевич проведет благотворительный турнир в «Лужниках»
2018.10.01 17:12
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