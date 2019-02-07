Жамалетдинов: «Не расстроился, когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру. Они специфические люди»

Все еще зависит как преподнести сказанное.
Для этого и надо четче подбирать выражения, а то не правильно поймут.
Здесь поговорка к месту-не плюй в колодец из которого может еще придется напиться..
Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА, дал оценку бывшим партнерам – братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Форвард не расстроился, когда защитники покинули армейцев.
«Это специфические люди. Они от всех много требовали, невзирая на опыт игроков. Проявляли строгость, когда ты провел неудачный матч. Тренер, бывало, с пониманием относился к этому, а эти игроки – не очень. Когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру, я не расстроился», – сказал игрок Przeglad Sportowy.
- Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром»(1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
- Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».