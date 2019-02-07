Жамалетдинов: «Не расстроился, когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру. Они специфические люди»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА, дал оценку бывшим партнерам – братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Форвард не расстроился, когда защитники покинули армейцев.

«Это специфические люди. Они от всех много требовали, невзирая на опыт игроков. Проявляли строгость, когда ты провел неудачный матч. Тренер, бывало, с пониманием относился к этому, а эти игроки – не очень. Когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру, я не расстроился», – сказал игрок Przeglad Sportowy.