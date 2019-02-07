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    Жамалетдинов: «Не расстроился, когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру. Они специфические люди»

    Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА, дал оценку бывшим партнерам – братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Форвард не расстроился, когда защитники покинули армейцев.

    «Это специфические люди. Они от всех много требовали, невзирая на опыт игроков. Проявляли строгость, когда ты провел неудачный матч. Тренер, бывало, с пониманием относился к этому, а эти игроки – не очень. Когда Березуцкие и Игнашевич закончили карьеру, я не расстроился», – сказал игрок Przeglad Sportowy.

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром»(1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

    Источник: Przeglad Sportowy

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    07.02.2019 23:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 февраля 2019, 18:54

      Все еще зависит как преподнести сказанное.
      Для этого и надо четче подбирать выражения, а то не правильно поймут.
      Здесь поговорка к месту-не плюй в колодец из которого может еще придется напиться..

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2019, 15:46

      Чет понесло, расстраивает парень. А то, что опытные игроки требовательны, - это нормально. Они провели в ЦСКА невероятную карьеру и ЦСКА для них как дом родной. Вот если бы они приехали перед завершением карьеры просто денег подзаработать, то они бы и не сказали никому ничего. А так они держат дисциплину. Или тебя должны на руках носить, если команда провела неудачный матч?

      2
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 8 февраля 2019, 15:27

      Да ни чего это дерьмо не понимает и не будет понимать, пока не усвоит простую истину. Не сказанному слову ты хозяин, а сказанному раб!
      Полячишки его лелеять будут пока он плеваться будет на свою страну, клуб которому он не только принадлежит но и многим обязан, а потом выкинут.

      1
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 8 февраля 2019, 14:12

      он понял что в цска ему не играть вот и рот раскрыл...главное палку не перегни Жама а вернут с аренды будешь в дубле сидеть на скамейке

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2019, 12:11

      однако язычок то у него длинный оказывается да к тому же и поганый Эх не то имя дала ему мамка

      -1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 11:15

      С одной стороны он сказал правду ,но эта правда не всем может понравится и его возвращение в ЦСКА ,будет под вопросом.

      7
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 8 февраля 2019, 11:11

      Что-то больно раскукарекался этот Жама , нахрен ЦСКА такой игрок нужен , пусть там в этом Лехе остается. Стоило только уйти как он тут же стал поливать грязью свой клуб и тех кто к нему относится .

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 февраля 2019, 10:28

      У парня убеждение, что из Польши он свалит в Европу, так что можно и поболтать. Но это очень плохо, если язык бежит впереди мозгов.

      6
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      Рейтинг: +1289

      каа 8 февраля 2019, 09:30

      Чем ныть, лучше намотал бы на ус...Каждое замечание надо воспринимать не как критику, а как наставление... урок ... Они профессионалы до мозга костей...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2019, 08:53

      Жамалетдинов, уходя в аренду в Лех, хлопнул дверью, но такие высказывания не проходят бесследно и возвращение в ЦСКА из аренды
      может не состояться.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 11 февраля 2019, 18:58

      Да ничего особенного он не сказал.В футболе языком ничего не достигнешь.

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