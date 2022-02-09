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Алексей Березуцкий
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Алексей Березуцкий
Защитник
Имя
Алексей
Отчество
Владимирович
Фамилия
Березуцкий
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 июня 1982 (40 лет)
Рост
190
Вес
82
Статистика
Новости
Статьи
Посты
9 февраля 2022
17:30
Эджуке: «Березуцкий растет как тренер каждый день. Он полностью посвящает себя ЦСКА»
2
10 января 2022
15:50
Березуцкий: «В этом году у ЦСКА одна цель – выиграть чемпионат России»
9
26 июля 2021
08:33
Березуцкий: «Влашич получил повреждение. Будет готов к следующей игре»
3
14 июля 2021
14:59
Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»
8
15 июня 2021
22:24
Алексей Березуцкий – исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА
14
22 марта 2021
16:59
Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»
13
15:41
ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко
4
13:34
Василий Березуцкий покинет ЦСКА. Его брат останется в клубе
8
23 января 2021
18:12
Массажист ЦСКА Демченко: «Самые мощные и крепкие ребята – Березуцкие и Игнашевич»
22 января 2021
17:56
Бабаев: «Разногласий с Алексеем Березуцким не было. Мы с улыбкой читали конспирологические версии»
1
16:11
Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
1
21 января 2021
10:50
«Чемпионат»: Алексей Березуцкий останется в ЦСКА
7
14 января 2021
17:59
«РБ-Спорт»: Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА
4
15:29
«Матч ТВ»: Березуцкий не принял решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
9
08:20
ЦСКА намерен убедить Алексея Березуцкого остаться в клубе
1
13 января 2021
23:57
Карпов: «Алексей Березуцкий покинет ЦСКА из-за разногласий с руководством»
8
29 июля 2020
13:40
Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА
6
26 июня 2020
21:22
Видео
«Поле песком не засыпали». Березуцкие посетили тренировку ЦСКА
2
22 июня 2020
17:26
Sport24: Березуцкий отказался возглавить ЦСКА
29
22 мая 2020
00:33
Гончаренко – о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: «Я двумя руками за»
2
21 апреля 2020
16:58
Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»
1
29 января 2020
17:32
Фото
«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию
6
27 января 2020
13:45
Фото
ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»
9
24 января 2020
18:40
Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»
13
07:12
Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»
3
2 января 2020
18:49
Видео
«После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в «Рубин». Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом
6
21 декабря 2019
10:16
Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»
4
18 декабря 2019
23:19
Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»
6
16 декабря 2019
15:56
Журналист Карпов: Слуцкий придет в «Рубин» в компании братьев Березуцких
6
21 октября 2019
01:32
Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»
14
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