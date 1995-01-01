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    «Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

    Заместители гендиректора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор в испанский Кампоамор.

    «Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании», – сообщил твиттер ЦСКА.

    • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
    • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
    • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

    ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4687

      Lester84 28 минут назад

      Ну все, заживем теперь!

      0
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      Рейтинг: +15498

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Бати на кровати.)

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