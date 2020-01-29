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  • «Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

29 января 2020, 17:32
6

Заместители гендиректора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор в испанский Кампоамор.

«Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании», – сообщил твиттер ЦСКА.

  • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
  • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
  • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1580309156
Бати на кровати.)
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Lester84
1580309678
Ну все, заживем теперь!
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semn.konovalov
1580310477
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
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yarik1_78
1580312512
Вот и двойной трансфер,теперь точно состав укомплектован!
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Derzkiy1
1580319064
Мотивация для молодых точно будет
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88serega88
1580320791
Скоулз помнится тоже в МЮ вернулся и рвал опять!!!
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