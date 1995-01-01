«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

Ну все, заживем теперь!
Заместители гендиректора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор в испанский Кампоамор.
«Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании», – сообщил твиттер ЦСКА.
- Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
- Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
- ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.
ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»
Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании #Кампоамор2020 pic.twitter.com/PUUq45yjVj— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 января 2020 г.