«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

Заместители гендиректора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор в испанский Кампоамор.
«Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании», – сообщил твиттер ЦСКА.
- Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
- Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
- ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.
ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ЦСКА