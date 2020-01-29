«Бати в здании». ЦСКА сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию

Заместители гендиректора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор в испанский Кампоамор.

«Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании», – сообщил твиттер ЦСКА.

Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».

Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.

ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»