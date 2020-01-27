ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в московский клуб.

«Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Добро пожаловать домой!» – сообщается на сайте клуба.

«Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе», – сказал Василий Березуцкий.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», – добавил Алексей.

Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».

Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.

ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»