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  • ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

27 января 2020, 13:45
9

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в московский клуб.

«Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Добро пожаловать домой!» – сообщается на сайте клуба.

«Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе», – сказал Василий Березуцкий.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», – добавил Алексей.

  • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
  • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
  • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (9)
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Кирпичный
1580122563
Вот только ваших знаний ЦСКА и не хватало.
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GermanVo
1580124295
Странно, что у них жена не одна на двоих.
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DOCTOR PENALTY
1580131015
Теперь у Бабаева постоянно в глазах будет двоиться. """"""""""""
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yorgenbarenz
1580132855
А до них в ЦСКА двух ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПО СПОРТИВНЫМ ВОПРОСАМ не было ? Если были,то кого уволили и за что?
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mikhan.voronov
1580141288
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Hektor 84
1580155291
А чего в Голландии не остались?
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zigbert
1580219139
Да уж лучше вернуться в свой родной дом.
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