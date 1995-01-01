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    ЦСКА: «Братья Березуцкие назначены заместителями гендиректора по спортивным вопросам»

    ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в московский клуб.

    «Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Добро пожаловать домой!» – сообщается на сайте клуба.

    «Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе», – сказал Василий Березуцкий.

    «Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», – добавил Алексей.

    • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».
    • Тренеры играли за ЦСКА более десяти лет.
    • ЦСКА в РПЛ идет на четвертом месте.

    Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1101

      GermanVo 1 час назад

      Странно, что у них жена не одна на двоих.

      1
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      Рейтинг: +13707

      bset > GermanVo 28 минут назад

      Главное, чтобы ты не стал чьей-то женой. Одной на двоих)

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      Рейтинг: +2652

      Alekxei Z. 1 час назад

      Интпресно, ставка у них одна на двоих ?

      0
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      Рейтинг: +9265

      KLIM777 1 час назад

      черти что. Метались не могли найти себе место. И вернулись в ЦСКА так как нах никому не нужны

      0
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      Рейтинг: +308

      Кирпичный 2 часа назад

      Вот только ваших знаний ЦСКА и не хватало.

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